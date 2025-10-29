Un vecino de la ciudad bonaerense de Pehuajó falleció este martes por la mañana luego de que la camioneta 4x4 que conducía chocara violentamente de frente contra un camión Scania que transportaba combustible. Los rodados involucrados circulaban por la ruta nacional 5 cuando protagonizaron la colisión.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Francisco Madero, Marcelo Autelli, informó al medio local Radio Mágica que alrededor de las 10 fueron convocados por un accidente ocurrido en el kilómetro 373 de esa transitada ruta. En ese punto habían chocado de frente una camioneta Nissan Frontier 4x4, que iba en el sentido contrario a Pehuajó, y un camión que iba en la otra mano y que transportaba gas propano.

Violento choque frontal entre un camión y una 4x4 en la ruta 5: murió un hombre de 57 años oriundo de Pehuajó. captura de redes

El conductor del vehículo de menor porte, con domicilio en esa ciudad del interior bonaerense e identificado por los medios locales como Sebastián Alberto Peña Cozzarin, de 57 años, falleció en el lugar. En tanto, el otro chofer, que viajaba desde Bahía Blanca, se encontraba en el lugar ileso, en estado de shock, agregó Autelli. Ambos rodados tenían un solo ocupante.

Durante varias horas, la ruta permaneció cortada desde el momento del accidente, con tránsito interrumpido. La causa quedó en manos de la UFI N.º 8 de Pehuajó, a cargo del funcionario judicial Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento de Trenque Lauquen, que investigará cómo sucedió el accidente.

Peña Cozzarin era padre de dos hijas. Muy conocido en Pehuajó, era el dueño de la carnicería El Uno, en la avenida San Martín al 200. Este miércoles, sus restos serán velados en una casa de sepelio de su ciudad.

A través de un comunicado subido a las redes sociales, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Pehuajó despidió al hombre, al que calificó como “un colaborador alegre, comprometido y siempre dispuesto a dar lo mejor”.