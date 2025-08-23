Pehuajó: un hombre y sus dos hijos murieron tras chocar con un camión en la ruta 5

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este sábado en la ruta nacional 5, a la altura de Pehuajó, en provincia de Buenos Aires, cuando un camión y un auto chocaron. Un hombre y sus dos hijos que iban en el vehículo particular murieron en el acto, mientras que la madre se encuentra internada en grave estado. El camionero resultó ileso. Ambos vehículos se incendiaron y quedaron calcinados.

El siniestro ocurrió en esta madrugada en el acceso Francisco Madero, en el kilómetro 398. Se desconocen los motivos del choque, aunque se sospecha que debían ir a una alta velocidad, ya que el impacto mató a casi toda la familia que se encontraba en el Fiat Cargo e inició un incendio en el camión Fiat Iveco de la transportista Oro Negro.

Tres muertos y un herido en Francisco Madero. La Mañana | Bolívar

La familia era oriunda de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Quien manejaba era el padre de 40 años, que iba junto a su pareja de 35 años y a sus dos hijos menores de edad, reportaron medios locales como El Mañana, Brújula 24 y ADN Sur.

El conductor del camión es un hombre de 29 años de Saladillo. No resultó herido debido a la rápida intervención de un ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó que circulaba en sentido Peahujó-Trenque Lauquen con su vehículo cuando vio el accidente, detalló MiTrenque.

El exbombero, identificado como Cristian Fornes según el medio local, fue quien logró sacar a tiempo al conductor del camión. También fue quien rescató a la madre de los niños todavía con vida, quien actualmente se encuentra internada en grave estado en el Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu.

Las imágenes difundidas en redes sociales son devastadoras. El accidente fue de tal impacto que el camión se incendió rápidamente, quedando completamente destruido. Lo que comenzó solo en su parte delantera se trasladó rápidamente al resto del vehículo de gran porte y su acoplado.

El camión incendiándose

Las llamas se alzaban por el cielo mientras residentes de la zona intentaban asistir a las víctimas. El auto, en tanto, completamente destruido, al punto que casi no se distinguía su interior. Finalmente, ambos vehículos terminaron calcinados.

Efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero se acercaron a las inmediaciones para extinguir las llamas. Estuvieron acompañados de peritos de la Policía Científica de Pehuajó y la Policía de Seguridad Vial.

El choque se investiga en la causa caratulada como triple homicidio y lesiones graves culposas y se tramita en la UFI N.º 8 de Pehuajó, a cargo de Pablo Teodoro Schestrom del Departamento Judicial Trenque Lauquen.