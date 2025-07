Un intendente de Pro explicó por qué se fue de la alianza con La Libertad Avanza

A menos de 72 horas del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el intendente macrista de Puan, Jorge Reyes, se sumó a la decisión del jefe municipal de Pergamino, Javier Martínez, de abandonar la alianza que selló el Pro con la Libertad Avanza, con miras a los comicios provinciales del 7 de septiembre. “No nos pueden obligar a ir en contra de nuestra gobernabilidad en el territorio”, señaló.

“En los lugares donde no pudo llegarse a un acuerdo tenemos la libertad de ir por otro lado”, explicó Reyes, confirmando así la segunda fuga del partido amarillo dentro de la alianza que sellaron Cristian Ritondo y Diego Santilli con la Secretaria de Presidencia y principal armadora del partido, Karina Millei.

“Siempre que los intendentes del PRO hablamos, no hubo ninguna obligación. Tanto Cristian Ritondo como Diego Santilli y la gente que está negociando son respetuosos del territorio. Obviamente, no nos pueden obligar de ir en contra de nuestra gobernabilidad”, aclaró el intendente de Puan, en diálogo con Futurock.

“En mi caso, LLA es oposición, no puedo integrarlos a la lista”, advirtió Reyes. Y bajo esa misma línea, concluyó: “Yo tengo que lograr gobernabilidad también con concejales que acompañen mis decisiones y no puedo meter en la lista a la oposición. Lo que priorizo es la gestión y mi trabajo del día a día con el vecino y no una cuestión electoralista”.

Quiero contarles que, junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio HECHOS.

El 7 de septiembre elegimos concejales y diputados provinciales. Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino.



Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia.… — Javier Martínez (@JMartinezPerga) July 16, 2025

El anuncio de Reyes se enmarca en medio de un descontento que exhiben algunos intendentes de Pro, ligados a Jorge Macri, por el lugar relegado que, según dejan trascender, le otorgan los libertarios en las listas legislativas, y dentro de los Concejos Deliberantes. Este último pareciera ser un punto de inflexión para muchos de los jefes comunales amarillos, que pidieron ante la cúpula de Pro mantener a toda costa la lapicera para elegir a los ediles.

Entre los que reclaman mejores posiciones se destacan la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile; Soledad Martínez, de Vicente López; y Pablo Petrecca, de Junín.

Según publicó LA NACION, Gentile ya activó diálogos con Somos Buenos Aires, donde militan varios exintegrantes de Juntos por el Cambio, ante la posibilidad de competir por fuera de Pro. Es que la mandataria local no ostenta buen vínculo con los libertarios, quienes incluso llegaron a pedir su destitución ante el Concejo Deliberante.

Por su parte, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, fue el primer en anunciar la ruptura con los libertarios para oficializar su alianza con Hechos, el espacio que comandan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en la segunda sección electoral.

“Estoy convencido que Hechos se instalará como algo nuevo en la provincia de Buenos Aires, diferente y muy superador a lo que hoy existe”, destacó Martínez sobre el espacio liderado por los dos referentes de San Nicolás, ciudad cabecera de la segunda.

“Estamos muy contentos en poder sumar a Javier, un destacado intendente en nuestra misma sección. Con él compartimos la importancia de una gestión transformada en el municipio y el coraje para dar las batallas que permitan resolver los problemas reales de la gente”, replicaron los Passaglia al celebrar la incorporación de Reyes dentro de la nueva apuesta electoral que desafiará este 7 de septiembre al Pro y a La Libertad Avanza.