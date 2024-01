escuchar

El Gobierno abrió un nuevo frente contra el líder camionero Pablo Moyano el jueves, cuando el presidente Javier Milei lo tildó de ser “el enemigo de la reforma” que quiere implementar y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le envió una carta a su gremio para obligarlo a pagar una cifra millonaria por los costos del operativo de la vez que fueron al Palacio de Justicia para hacer una presentación contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70. Este viernes el sindicalista hizo una fuerte réplica en la que ironizó con que es “un honor” estar en las antípodas de esta gestión y en la que también aseguró que a Bullrich le gusta “hacer show”. No fue solo eso. Moyano hijo también cargó contra los dirigentes de su espacio y les reclamó mayor actividad en esta etapa.

“Los Moyano nuevamente somos el enemigo número uno de estos modelos económicos” , deslizó Pablo Moyano este viernes en Radio AM 750. “Pero está bien, es un honor que el Presidente me nombre y que diga que yo soy el responsable de no apoyar la reforma. Es la primera vez que voy a coincidir con Milei. Sí, señor Presidente, me opongo a todas las reformas laborales que van en contra de los intereses de los trabajadores. Yo me opongo, señor Presidente, a las privatizaciones de las empresas del Estado, a toda reforma que es contra la soberanía nacional. Y va a quedar demostrado con la enorme movilización que no la convoca Moyano, la convoca la CGT, y a la que se han sumado otras centrales sindicales”, acotó en un descargo contra Milei, que había apuntado en duros términos contra él.

Incluso, el líder de Camioneros indicó que el libertario habrá sido elegido por la mayoría de los argentinos, pero reparó en que los cegetistas también fueron avalados por los trabajadores para que los conduzcan. “Estamos ejerciendo la libertad de movilizar y las veces que sea necesario, por más que amenace la ministra, que Clarín me ponga en la tapa como el enemigo... ¿Qué cambió? Fue Hugo defendiendo a los trabajadores en el menemismo y ahora me toca la responsabilidad de ser parte de una CGT que se ha puesto al frente de este rechazo al DNU y a la ley ómnibus, el último muro de contención en defensa de los trabajadores”, comentó en una comparación con su padre, que mantiene desde hace un tiempo un llamativo bajo perfil.

El “show” de Bullrich

El jueves, en tanto, Bullrich giró al sindicato de los Moyano una carta firmada por su alfil Martín Siracusa con un pedido de pago “solidario” de 40 millones de pesos, algo que repitió con otras organizaciones gremiales y sindicales. “Es parte del show que ha armado la ministra Bullrich, esta señora ya en la época del macrismo nos había multado por casi 800 millones de pesos por hacer asambleas con los trabajadores. Después la Justicia lo desestimó. En la marcha se pone en frente de las pantallas, todo un show mediático para demostrar fortaleza contra los trabajadores”, consideró Pablo Moyano sobre la dirigente de Pro ahora plegada a la gestión mileísta, que tiene una larga historia de enfrentamientos contra su familia.

La carta de Bullrich a Camioneros

Dijo además que la idea de cobrarles el costo del operativo del 27 de diciembre es una “pavada más” de Bullrich para intentar imponerse ante “cientos de movilizaciones” que se vienen, a la vez que se mostró confiado en que la Justicia va a dar de baja esta obligación que les quiere imponer la ministra. “No pasa nada, a ella le gusta hacer este show para amedrentar, asustar, poner orden donde hay un desorden económico terrible en contra de los laburantes”, expresó.

Contra los suyos

Los daros de Moyano hijo no fueron solo contra los libertarios. El gremialista aprovechó también para girarles un reproche a los dirigentes del Partido Justicialista (PJ), al que consideró “acéfalo”, pese a que tiene a Alberto Fernández, que está en España, como presidente

En el intento de mostrar que la CGT fue la única del peronismo que “se puso al frente” de esta situación, el sindicalista marcó para sus compañeros de espacio: “¿Dónde están? ¿No? En la movilización muy importante a Tribunales hubo dos o tres diputados... En estos momentos hay que poner lo que hay que poner, se define un modelo de país”, dijo en un llamado de atención y como pedido de mayor respaldo indicó: “Tendrían que estar en la calle con nosotros”.

También hubo un momento en el que hizo un reclamo vinculado a cómo se articula el PJ en épocas electorales. “En el movimiento obrero ponemos a la gente, el cuerpo, en riesgo nuestra libertad; y vuelve el peronismo al Gobierno y te dejan de lado”, manifestó en un mensaje directo a los líderes.

Además, seguro de que es necesario que llamen a reuniones y se organicen en unidad, los nombró directamente: “Yo digo lo que siento, lo que sentimos como militantes, no como dirigentes. ¿Dónde están Alberto, Cristina, Máximo, Sergio, todos los máximos referentes hasta las últimas elecciones? Tenemos que estar todos juntos, viejo. No es que perjudican a un camionero, acá vienen por todos los intereses de los argentinos. Tendrían que reaccionar, convocar y estar en la calle. Hay tres formas de frenar las leyes: la política, la Justicia, y la calle. Otra forma no hay de defender nuestros intereses”.

