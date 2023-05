Un mensaje de Espert contra Macri generó malestar en Pro, en medio del debate por su incorporación a JxC

escuchar

José Luis Espert (Avanza Libertad) ya consiguió el aval de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, la fuerza de Miguel Ángel Pichetto, para sumarse a Juntos por el Cambio . Pero la inclusión del economista aún no tiene el visto bueno de Pro. Si bien el larretismo impulsa con énfasis el desembarco de Espert, un sector del partido fundado por Mauricio Macri demora el visto bueno por varias razones. Están a favor de ampliar la base electoral del espacio para enfrentar al kirchnerismo, pero dudan de un presunto acuerdo entre Larreta y el diputado libertario para esmerilar las chances de Patricia Bullrich en la interna presidencial de JxC o de las fuertes críticas que le dedicó a la gestión de Macri durante los últimos años.

Mientras el Pro medita si acepta o no su incorporación, Espert escribió un tuit que cayó mal en las filas del macrismo y complica su futuro. Ayer compartió en sus redes sociales una nota del diario Clarín que consignaba un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre los dirigentes políticos más denunciados en el fuero penal. El ranking, que está basado en datos oficiales, es encabezado por Julio De Vido (57 causas), seguido por Cristina Kirchner (50) y Macri, con 39 denuncias. Espert acompañó la nota con un mensaje mordaz de la noticia que despertó malestar entre los discípulos del expresidente. “El podio: oro para De Vido, plata para la Cristi y bronce para Macri”.

Poco después, Espert borró el tuit. Pero las capturas ya circulaban en los grupos de Whatsapp de Pro, donde los macristas leales les enrostraban a los larretistas el traspié de su aliado. En el entorno del economista evitaron hacer comentarios al respecto. Confían en que el referente de Avanza Libertad se sumará más pronto que tarde a JxC para conformar un nuevo frente opositor. Allegados a Espert remarcan que se reunió con todos los referentes de la fuerza, desde Bullrich hasta Macri, y que envió una carta a los partidos que integran JxC para proponer la conformación de “un nuevo espacio opositor al populismo kirchnerista” frente a la agudización de la crisis económica y la inestabilidad financiera. “Visto que la economía y la sociedad argentina han entrado en un corredor de crisis cuyo horizonte puede ser el caos, aceleramos las conversaciones con JxC”, puntualizó Espert.

Durante los últimos días, los seguidores más fieles del expresidente en Pro difundieron los cuestionamientos que hizo Espert públicamente a la gestión de Macri. “Tres años de gobierno de Macri. Un culto a la mediocridad y a la nada misma. La actividad económica es menor y la inflación y la pobreza mayores que las que dejó Cristina Kirchner. Mantuvo las retenciones, Ahora 12, Precios Cuidados y ha regalado plata como Papá Noel a piqueteros y sindicalistas”, escribió Espert en 2018. Y remató: “Macri pudo ser como Konrad Adenauer que reconstruyó Alemania de las cenizas, pero terminó sólo organizando grandes eventos...eso sí todo muy prolijo y al detalle como Bárbara Diez”.

El tuit de Espert contra Macri que generó malestar en Pro

Entre los feligreses del fundador de Pro también recordaron otro tuit que difundió el economista en 2020, después de que Macri terminara su mandato y perdiera las presidenciales. “¿Qué me parece? Que Macri nos está agarrando para la joda. Un verdadero caradura. Él hizo un gobierno tan populista e irrespetuoso de los equilibrios macroeconómicos que terminó generando una crisis de órdago, pasándole así la posta a otro gobierno populista e hipotecarnos más”, señaló Espert, que enfrentó a Macri en las elecciones presidenciales de 2019. Ese año hizo un acuerdo en la Ciudad con Larreta: no presentó candidato a jefe de gobierno en la elección general.

En el macrismo también sacaron a la luz otras críticas de Espert a la gestión de Cambiemos. El año pasado, el economista arremetió contra Macri. “Dos gobiernos de fracasados se tiran la pelota a ver quién hizo fracasar (endeudar) más al país. La solución a los problemas de los argentinos no está en la grieta, está por afuera, está en el liberalismo, en el sentido común, en decir las cosas por su nombre, no mentir”.

El desembarco de Espert no solo genera resquemores en el ala dura de Pro –creen que Larreta lo impulsa como candidato a presidente para perjudicar a Bullrich–, sino hizo ruido en el armado bonaerense. La exministra de Seguridad avala el ingreso de Espert, pero considera que debe jugar en la provincia de Buenos Aires, donde es competitivo. Se resiste, en cambio, a la idea del larretismo de empujarlo a ser postulante a presidente para neutralizar a Javier Milei. En el esquema de Bullrich en Buenos Aires salieron al cruce del plan del jefe porteño. Fue Joaquín de la Torre, aspirante a gobernador, quien advirtió que es un error pensar que Espert traerá votos de Milei a JxC. En el vidalismo, que apalanca a Ritondo en Buenos Aires, también ponen reparos.

José Luis Espert, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta Archivo

“Creo que es un error estratégico. Los dirigentes políticos creen que trasladan votos desde otros espacios. Espert no va a llevar ni un voto del mundo liberal a Cambiemos, ni al mundo Larreta. Porque la gente que vota liberalismo no lo ve a Larreta como liberal”, aseguró De la Torre. El senador provincial dijo que “nadie sabe para qué se suma” el economista a JxC. “La incorporación de Espert es pensar que trayendo una persona que tiene un mensaje liberal nos vamos a correr hacia el liberalismo y competir con los votos de Milei. Está probado que más políticos no traen más votos”, completó.

Tras la cumbre del viernes en San Isidro, los jefes de Pro definieron que se reunirán con Espert para conocer cuáles son sus planes. La UCR, la CC y la fuerza de Pichetto dan por cerrado el tema: consideran que el economista ingresará al espacio. De hecho, planeaban anunciarlo hoy en la reunión de la mesa nacional del conglomerado opositor. Pero el Pro no llegó a ese encuentro con una postura unificada. Y sus emisarios no tenían pensado tratar ese asunto. Remarcaban, ante todo, que el tuit de Espert no colabora a lograr un consenso. Finalmente, ni Morales ni la CC ni Pichetto activaron la discusión sobre el caso de Espert en la cumbre de JxC en Retiro.

