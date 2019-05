Un mismo tribunal llevará las causas por Hotesur y Los Sauces

La Casación decidió que el TOF Nº 5 conduzca ambos procesos por los alquileres a Báez y a Cristóbal López Fuente: Archivo

Hernán Cappiello
15 de mayo de 2019

Los casos de lavado de dinero que enfrentan la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia se tramitarán ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5, y es probable que los dos juicios se realicen simultáneamente, aunque aún no tienen fecha cierta de inicio.

Así lo resolvió en un fallo dividido la Sala I de la Cámara de Casación Penal. El voto mayoritario fue de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone y quedó en minoría su colega Ana María Figueroa, más cercana al kirchnerismo.

Hotesur y Los Sauces son dos causas de lavado de dinero en las que se investiga la llegada al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos de dinero proveniente de Lázaro Báez y Cristóbal López por supuestas operaciones inmobiliarias y hoteleras, pero que se presume encubrían un retorno por los contratos del Estado que favorecieron a los empresarios patagónicos.

El caso Hotesur, revelado por una investigación de Hugo Alconada Mon en LA NACION, ahonda en el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que eso cuartos permanecieron vacíos y que se simularon las contrataciones como una manera de facturar y que ingresara dinero blanco a las arcas de los Kirchner.

Según la hipótesis fiscal, el dinero con el que Báez pagó por esos cuartos de hotel que no se ocupaban era el que obtuvo por haber sido beneficiado con el 80% de los contratos de obras viales de Santa Cruz, que incluyeron sobreprecios, prórrogas e incumplimientos.

Con la misma lógica se dio la investigación del caso Los Sauces: lo que se investiga es el pago de alquileres que realizaron Báez y Cristóbal López a la firma Los Sauces, de los Kirchner, que entre sus bienes tenía propiedades inmuebles. Se trataba de departamentos y cocheras en Puerto Madero y Río Gallegos.

La hipótesis fiscal es que parte del dinero con que fueron beneficiados López y Báez por los contratos que recibieron del Estado retornó a los bolsillos de los Kirchner blanqueada, convertida en pago de alquileres por estas propiedades.

En un principio, la Sala I de la Casación Penal resolvió que estos juicios no debían hacerse junto con el proceso que enfrentará Cristina Kirchner la semana próxima por haber favorecido a Báez con los contratos de obra pública patagónica.

Ahora, los mismos jueces dijeron que el caso Los Sauces, que estaba en el TOF Nº 5, debe tramitarse junto con el caso Hotesur, que estaba en el TOF Nº 8.

Así, los magistrados que realizarán este doble juicio serán Daniel Obligado, Adriana Pallotti y José Martínez Sobrino. Este último es juez subrogante hasta el 30 de noviembre. Cuando se cumpla el plazo, puede que le renueven la subrogancia o que lo cambien. Si para ese momento ya fijaron fecha para iniciar el proceso, Martínez Sobrino será de la partida.

Los jueces de la Casación Penal que decidieron unificar los casos son Petrone y Barroetaveña. Dijeron que la conexidad entre ambas causas ya estaba decidida antes de la elevación a juicio y por eso correspondía mantenerla ahora, ante la proximidad del juicio oral y público.

En minoría, la jueza Figueroa explicó que no había constancias de la conexidad entre ambas causas y dijo que, además, la defensa de Cristiana Kirchner introdujo otro cuestionamiento: que el caso Los Sauces era conexo con Hotesur (y que, por lo tanto, ambas causas debían ser tratadas por el TOF Nº 8. También, que esa cuestión no fue tratada y, por lo tanto, el caso no podía ser resuelto.

Ahora que quedó establecido que ambas causas tramitarán en el TOF Nº 5, resta decidir si los dos casos se unificarán en un único juicio oral. El caso Los Sauces está avanzado, ya que los jueces están evaluando qué pruebas admiten los testigos y si es necesario hacer peritajes.

Ahora deberán analizar si el caso Hotesur tiene el mismo grado de avance y buscarán emparejar ambas causas para poder realizar los trámites y ponerle fecha al juicio oral conjunto. Pero el sentido común no es el más común de los sentidos en tribunales, por lo que es una incógnita si va a haber un doble juicio, y mucho menos si va a comenzar antes de fin de año.