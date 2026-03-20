Un piloto de vuelos privados es quien facturó el viaje de Adorni de Punta del Este a San Fernando

Un piloto con 25 años de experiencia en el mundo de la aviación es quien facturó el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia de Punta del Este al San Fernando el fin de semana de carnaval.

Se trata de Agustín Issin, de 46 años. Según la factura que la empresa que trasladó a Adorni presentó en la causa penal, Issin compró un paquete de 10 vuelos por 42.250 dólares y uno de ellos fue usado por el jefe de Gabinete. Siempre según la factura, Issin pagó en efectivo.

Issin es piloto corporativo. Voló aviones de línea de Latam y hoy trabaja para Consultatio, la empresa de Eduardo Constantini. Según su página de LinkeIn, antes se desempeñó en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo (para la firma Royal Class) y maneja helicópteros.

Pese a que en la factura registra un domicilio en Uruguay, Issin es argentino.

Agustín Issin Linkedin

Su vinculación con el caso se limita al vuelo de vuelta. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, un periodista que trabaja en la TV Pública y que es amigo de Adorni. Grandio dijo que alojó al funcionario y su familia en su casa de Uruguay.

Las facturas de los vuelos las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se tranfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada, informaron las fuentes a LA NACION.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Las primeras medidas en la causa las ordenó el juez para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran resultar útiles, según figura en la causa. Luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni Captura Web

En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana. Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti), los hijos de ambos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.