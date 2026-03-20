Allanan las dos sedes de la AFA en la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada a Toviggino

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó allanamientos en las dos sedes principales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): las oficinas de la calle Viamonte 1366, en el centro porteño, y el predio de Ezeiza.

Es en el marco de la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. González Charvay busca información de la empresa TourProdEnter, que recolectaba ingresos comerciales de la AFA en el exterior y cobraba, a cambio, el 30%, según el acuerdo comercial firmado.

El operativo está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Lo que busca la Justicia son documentos contables.

Fuentes de la AFA dijeron a LA NACION que el operativo es una “orden de requisitoria con allanamiento en subsidio”; es decir, que la Prefectura tenía la instrucción de pedirle a la AFA la documentación y solo si no se la daban, estaban autorizados a avanzar por la fuerza. Fuentes judiciales dijeron, en cambio, que la orden era directamente allanar.

Allanamiento en la AFA sobre la calle Viamonte, buscan documentos contables LN+

González Charvay avanza con esta medida mientras en la Cámara Federal de Casación se discute si la causa debe tramitarse en su juzgado o volver al de Marcelo Aguinsky, juez del fuero penal económico de la Capital Federal.

Para definir eso, los camaristas Javier Carvajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky convocaron a una audiencia para el 30 de marzo. Abrieron el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto quedara en Campana como pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

TourProdEnter pertenece al productor teatral Javier Faroni. No solo se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior durante los últimos cuatro años; también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino para la entidad de la calle Viamonte y de la Selección desde 2021, según surge de la copia firmada del contrato entre las partes que obtuvo LA NACION.

Titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento lo firmaron Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La oferta de TourProdEnter fue enviada el 8 de diciembre de 2021.

El contrato, tal como quedó formulado, le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA “la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.

El acuerdo entre TourProdenEnter y la AFA

Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.

De quién es la quinta

La quinta de Pilar, en Villa Rosa, tiene cinco hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.

La Justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. Sus perfiles económicos no se condicen con la quinta. Distintas pruebas reunidas en la causa vinculan el predio a los máximos dirigentes de la AFA, puntualmente a Toviggino.