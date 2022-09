“Una angustia total”: el dueño de La Cristalina mostró cómo quedó la cabaña usurpada por encapuchados

Diego Frutos, propietario de La Cristalina, la propiedad en Villa Mascardi incendiada en 2020 y usurpada esta semana por un grupo que se autodenomina mapuche, logró ingresar hoy al predio junto a la Policía de Río Negro. “ Una angustia total por ver el lugar. Me han tirado abajo un montón de árboles, plantas. Me han hecho un desastre en estas últimas dos semanas que no estuve acá”, le dijo a LA NACION.

video

“Entré con la Policía a La Cristalina. Un desastre. Me han desviado el curso del arroyo para el lado de la entrada de autos de modo que no se pudiera ingresar. Tuvimos que entrar por Los Radales. Fue bastante tenso. Por suerte eran numerosos los efectivos policiales”, contó Frutos, dueño de la cabaña usurpada ayer, que linda con la propiedad de Luis Dates, Los Radales, ocupada el martes.

El grupo especial COER ingresó en uno de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, en Villa Mascardi Marcelo Martínez - LA NACION

Entrevistado por LA NACION, Frutos, que preside la Junta Vecinal de Villa Mascardi, sostuvo que Facundo Jones Huala, líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y prófugo de la Justicia de Chile, se oculta en la toma vecina a su propiedad, sobre terrenos de Gas del Estado, de la comunidad Lafken Winkul Mapu. “Los tengo del otro lado del cerco, incluyendo a Facundo Jones Huala, que está asistido por sus dos hermanos, Fausto y Fernando. Lo tenemos en la toma de Mascardi desde que está prófugo de la Justicia chilena. Lo vi el domingo de Pascua”, afirmó.

El grupo especial COER ingresó en uno de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, en Villa Mascardi Marcelo Martínez - LA NACION

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se reunió con su par de la provincia de Río Negro, Betiana Minor, por el conflicto en la zona de Villa Mascardi, donde un grupo de encapuchados atacó primero una casilla de Gendarmería y luego usurpó dos predios privados: Los Radales y La Cristalina. El primer episodio, que incluyó balazos a la casilla, fue el domingo a la noche, y motivó la decisión del Gobierno de instalar en la zona un comando de las cuatro fuerzas federales, pero antes de que eso se concretara, las dos propiedades ya vandalizadas fueron usurpadas, lo que complejizó aún más la situación.

El grupo especial COER ingresó en uno de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, en Villa Mascardi Marcelo Martínez - LA NACION

Ante la consulta de la posibilidad de desalojar el predio, desde el ministerio nacional aseguraron que eso no depende de las fuerzas sino que “debe mediar un pedido de la justicia que interviene en el caso”. Horas más tarde, la Policía de Río Negro ingresaba a la propiedad de Frutos.

El grupo especial COER ingresó en uno de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, en Villa Mascardi Marcelo Martínez - LA NACION

Desde el gobierno de Arabela Carreras advirtieron que la Policía de Río Negro detectó “la presencia de personas de otras provincias ingresando a la toma de Villa Mascardi”. En diálogo con LA NACION, el propietario de la cabaña Los Radales (usurpada este martes) había anticipado que los vecinos de la zona observaron mucho movimiento en los predios tomados: “Vieron camionetas entrando y saliendo con gente. Camionetas 4x4 importantes. Evidentemente, hay un apoyo logístico que hay que tener en cuenta, no son acciones aisladas. Está perfectamente organizado”.

Luego de la reunión que mantuvo con Aníbal Fernández, la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, requirió que se mantengan los controles que realizan fuerzas federales en la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi. Durante la reunión, de la que también participó la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, Minor solicitó que se conforme de manera urgente el comando de Fuerzas Federales con participación provincial. Todavía no hay precisiones sobre la fecha del “desembarco”.

El grupo especial COER ingresó en uno de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, en Villa Mascardi Marcelo Martínez - LA NACION

Más temprano, el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara) aseguró que en Villa Mascardi existe una “zona liberada” y protestó por la “inacción” judicial ante la aceleración de los incendios y tomas de propiedades en el lugar. En un comunicado, el gremio sostuvo que no hay fuerzas federales presentes, exigió vigilancia permanente de efectivos de seguridad y pidió que se acerquen las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (una dependencia del Ministerio de Ambiente, que conduce Juan Cabandié).

El grupo especial COER ingresó en uno de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, en Villa Mascardi Marcelo Martínez - LA NACION

“Continúa y se ha agravado la situación de inseguridad que se vive en Villa Mascardi, denunciada por el sindicato desde hace más de tres años”, se remarcó en un comunicado del gremio, titulado “Zona liberada en Villa Mascardi - Parque Nacional Nahuel Huapi”. El sindicato, que conduce Pablo Waisman, denunció la “inacción de la Justicia para, de una vez por todas, detener y procesar a los delincuentes violentos que actúan impunemente en la zona”.

“Nos alarma la escasa presencia de fuerzas de seguridad federales y provinciales que se retiraron de la Seccional Los Maitenes durante la tarde noche del 27 de septiembre”, puntualizó el sindicato en su documento. “Nuestra solidaridad y apoyo para los compañeros de Villa Mascardi”, resaltaron los representantes gremiales en el comunicado sobre la situación en la zona.