Una decisión tomada en medio de internas palaciegas

El presidente de la Corte enfrenta la presión de otros sectores judiciales

Hernán Cappiello 17 de marzo de 2020

La decisión de la Corte de llevar al mínimo indispensable la actividad judicial y disponer de 40 millones de pesos de un fondo especial para atender la emergencia del coronavirus se tomó en medio de una puja interna entre los jueces del máximo tribunal, que no pudieron dejar de lado sus diferencias aun en medio de esta crisis sanitaria ,

El viernes pasado la Corte convocó a un comité de crisis integrado por los doctores Luis Ginesin, decano del Cuerpo Médico Forense; Aldo Tonon, presidente de la Obra Social del Poder Judicial, e Ignacio Parra, a cargo de Medicina Laboral del Poder Judicial. Los médicos sugirieron que los mayores de 65 años o personas con factores de riesgo no vayan a trabajar y recomendaron disponer dinero del fondo anticíclico para afrontar los gastos que demande la crisis. Fuentes de la Corte dijeron que acordaron reunirse el domingo para seguir la situación. Pero antes de ese encuentro Tonon pidió retirar de sus recomendaciones el pedido de fondos, dijo una fuente de la Corte, que explicó que ya era tarde porque ya habían circulado entre los jueces.

El domingo llegaron a los tribunales el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y Horacio Rosatti. Helena Highton de Nolasco siguió la reunión por teléfono, Tonon y Parra se excusaron. Ricardo Lorenzetti, creador del fondo anticíclico, no concurrió. En su vocalía dicen que esa reunión era inconsulta, que el acuerdo estaba convocado para ayer y que el domingo hubo solo una movida de prensa. Todo malestar. Los jueces no firmaron la acordada porque eran necesarias tres firmas. Máxime que Juan Carlos Maqueda, llegado de Estados Unidos, estaba en cuarentena. La presión sobre Rosenkrantz para que adoptara alguna medida se multiplicaba. El gremio de los judiciales reclamó la feria judicial y dispuso un "paro sanitario"; la Junta de Presidentes de las Cámara Federales reclamaron lo mismo; la Cámara de Casación y la Cámara Federal dispusieron medidas, y hasta la Suprema Corte bonaerense y la Procuración General de la Nación, pero la Corte aún no había dicho nada.

Finalmente los jueces firmaron ayer la acordada, que no llega a feria judicial. La pulseada de fondo sigue. Hoy la Corte se reunirá en su acuerdo habitual. No quiere dar idea de parálisis. Pero las diferencias siguen en pie, con un presidente bajo fuego.