Una diputada libertaria celebró el granizo que afectó a los productores de su provincia y tuvo que eliminar el video: “¡Alucinante!”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− La diputada y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde volvió a ser foco de críticas luego de que publicara un video en el que elogió una tormenta de granizo que castigó este lunes los valles rionegrinos. Villaverde borró después el video en que se la veía en el patio de su casa diciendo que el granizo era “hermoso” y “alucinante”.

Tras el repudio de legisladores y productores afectados por el granizo, la referente de LLA en la provincia publicó otro video y comentó: “A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta. Nunca podría alegrarme por algo que dañe el trabajo y el sacrificio de quienes sostienen nuestra producción. Lo que sentí fue asombro por la fuerza del clima y también preocupación por sus consecuencias. En este momento lo importante es estar cerca de los productores, acompañar, escuchar y buscar soluciones reales para que nadie quede a la deriva”.

"El video en el que Lorena Villaverde celebró la caída de granizo y luego eliminó

A pesar de la aclaración de Villaverde, la lluvia de críticas que desató su posteo en redes sociales fue resumido en tres conceptos por el periodista especializado Javier Lojo, quien en un duro artículo le endilgó “ignorancia, falta de empatía e impunidad” a la senadora electa.

Más graves fueron las acusaciones de la diputada Lorena Matzen, que preside el bloque Unión Cívica Radical en la Legislatura rionegrina. “El costo de que las bancas tengan precio en efectivo es que quienes llegan a Buenos Aires a representar a Río Negro desconocen el territorio y desconocen lo que representan. Las declaraciones de Villaverde no son desafortunadas, son una muestra más de su ignorancia, queriendo romantizar lo que en realidad fue una tragedia para la principal actividad económica de la provincia”, afirmó.

Lo cierto es que Villaverde aún no se recuperó de los coletazos por el escándalo que involucra a José Luis Espert, Federico “Fred” Machado y Claudio Ciccarelli (primo y supuesto testaferro del empresario extraditado a Estados Unidos, y con quien se vinculó sentimentalmente a la actual diputada). De hecho, la justicia federal analiza una denuncia por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña.

Mientras tanto, técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo trabajan en el relevamiento de daños en el Alto Valle y el gobernador Alberto Weretilneck indicó: “El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales. Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante”. Las localidades más afectadas son Cipolletti (donde vive Villaverde), Allen y General Roca, con más de 2000 hectáreas dañadas.

El pedido de disculpas de Villaverde a los productores afectados

En línea con lo solicitado por los chacareros, el senador electo Martín Soria (Fuerza Patria) presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la Emergencia Frutícola. En algunos casos, las pérdidas alcanzan entre el 80 y el 90% de la producción.

“Desde el lunes, los equipos fiscalizadores trabajan intensamente en territorio. Todos los productores ya cuentan con las declaraciones juradas de daños, documento indispensable para formalizar la evaluación. Les pedimos que las presenten cuanto antes en su cámara más cercana para agilizar el registro y diagnóstico”, señaló el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.