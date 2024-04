Una diputada provincial libertaria denunció amenazas y culpó a los trolls de LLA

Escuchar

La diputada libertaria de la Provincia de Buenos Aires del bloque Renovación y Fe Constanza Moragues denunció este miércoles amenazas y aprietes y culpó directamente a los trolls de La Libertad Avanza (LLA) por tildarla de traidora por una votación en la Legislatura.

Las amenazas que se desataron, según la legisladora por el distrito bonaerense de Lomas de Zamora, fue por “una situación que se difundió, que no fue real” de que su bloque -en aquel entonces LLA- había acompañando el endeudamiento que solicitó el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof. “Nuestro voto fue negativo”, sostuvo Moragues en una entrevista para Radio 10.

“Nosotros pedimos el voto nominal -en el que queda registrado con nombre y apellido el voto-, nos lo negaron, y a partir de eso hubo una serie de operaciones de prensa e instalaron que nosotros habíamos votado a favor”, continuó Moragues con su explicación.

El 29 de diciembre, la legislatura bonaerense -gracias al acuerdo entre el oficialismo de Kicillof y la oposición- sancionó la ley impositiva 2024, que dispone aumentar el impuesto inmobiliario hasta un 200% y se aprobó el pedido para tomar deuda por el equivalente a US$1800 millones.

El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra junto con los diputados provinciales Nahuel Sotelo y Constanza Moragues. Twitter

Fue a raíz de esta secuencia que la diputada provincial sufrió “aprietes y amenazas” ya que la situación se personalizó en su figura. “De hecho se me tildó de traidora en las redes sociales, hice las denuncias correspondientes. En marzo me presenté a ratificar y a presentar nuevas pruebas”, indicó.

Tras ello, dijo: “Hubo cosas más graves, entraron a mi casa. Publicaron mi dirección y la de mi madre”.

En ese marco, culpó directamente a los trolls libertarios luego de ser consultada sobre si las amenazas fueron de su parte. “Yo lo sé, todos lo sabemos. No es algo que esté oculto. Tengo las capturas y las tuve que adjuntar en la denuncia de usuarios que pertenecen a LLA”, aseguró.

Además, reconoció que el espacio contribuye al clima de agresión en la política. “Es peor que venga de nuestro espacio. Es lamentable. Todo este clima de agresiones y de persecución es algo que la gente votó para que cambie. Veníamos de esta situación y nosotros vamos y lo hacemos peor”, aseveró.

En ese sentido, reveló que el partido no se solidarizó con ella. “No hubo un llamado, igual tampoco me dijeron ‘te lo merecés’. Pero me trataron de traidora. Me escracharon por todos lados”. Al ser consultada sobre la postura del presidente Javier Milei, marcó: “No me consta que avale esto, tampoco me consta que él pida que [los trolls] la corten”.

