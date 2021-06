Una funcionaria de Kicillof dijo que solo deberán alojarse en hoteles quienes salgan del país a partir de mañana

Una funcionaria del gobierno de Axel Kicillof informó que los bonaerenses que hoy regresan desde el exterior no deberán alojarse en hoteles, como se venía señalando, sino que esa obligación regirá para quienes a partir de mañana viajen fuera del país . Así lo afirmó la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, en una entrevista televisiva.

“En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros hemos establecido en lo que hace al aislamiento en hoteles los primeros cuatro días para las personas que regresan del exterior, eso entra en vigencia para las personas que salen a partir de mañana. Los que hoy están en el exterior todavía se rigen por nuestro protocolo anterior, que pedía el aislamiento domiciliario de estas personas ”, afirmó Ceriani en diálogo con C5N.

Lo manifestado por Ceriani choca con la información que venía dando a cuenta gotas la provincia. Ayer, el ministro de Salud, Daniel Gollán, señaló que los bonaerenses que regresaban al país debían permanecer en hoteles los primeros cuatro días, pero que solo quienes salieran a partir de que se publicara la nueva resolución debían pagar su estadía. “Los que se fueron antes de dictar estas medidas cuando regresen no van a tener que pagar el hotel, que va a estar a cargo del gobierno de la Provincia”, dijo Gollán, para completar: “Recién los que se están yendo ahora y firmen antes la declaración jurada que indica el aislamiento al volver, van a tener que abonar los cuatro días”.

Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense

Esa pauta fue la que dio pio incluso para la chicana que la ministra de Gobierno de Kicillof, Teresa Garía, disparó contra Mauricio Macri. “Si me dejan a mí la decisión, y sí, señor Macri, usted tiene cinco hoteles para elegir. Tiene que ir a un hotel porque es un ciudadano como cualquiera de los que ha ido a Brasil de vacaciones”, manifestó García, durante una entrevista para Radio La Red. Macri abandonó el país antes de que rigiera la resolución a la que aludió Ceriani.

Ante la consulta de LA NACION, desde La Plata no corrigieron los dichos de Ceriani. “Hasta que no esté publicada la resolución, no tenemos más precisiones”, indicaron.

LA NACION