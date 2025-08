Una influencer santafesina viralizó un clip en el que cuenta que fue asesora de Milman en el Congreso

Daniela Batlle Casas, una influencer santafesina que empezó a cobrar notoriedad en las redes sociales por exhibir su ostentoso estilo de vida, se volvió viral en las últimas horas tras compartir un video en el que se presenta como exasesora del diputado Gerardo Millman y con el que se defiende de una serie de acusaciones en su contra. “No fui parte del atentado de Cristina, no tengo idea de nada, no estaba ahí, yo ya había renunciado”, aclaró la joven de 29 años.

Por medio de un video de TikTok, Batlle Casas sorprendió a muchos usuarios de las redes sociales. Es que la joven de 29 años decidió compartir un descargo para aclarar cuál fue su vínculo con el diputado Gerado Milman, involucrado en el expediente por el intento del magnicidio contra la expresidenta, tras investigarse una supuesta relación del diputado de Pro con el ataque.

“Mucha gente me está mandando cosas de Twitter, me están diciendo que me están matando, así que me veo obligada a responder. Yo soy abogada, algo que no digo mucho porque me parece totalmente irrelevante, pero en este caso sí es importante porque trabajé en el Congreso, específicamente con el diputado Milman”, señaló al comienzo de su descargo.

“Estuve solo 8 meses y renuncié yo misma en octubre del 2022, antes de todos los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Milman, que es el atentado a Cristina, del cual yo no fui parte. No tengo idea de nada, no estaba ahí, yo había renunciado, pero a la gente le encanta hablar sin saber”, apuntó Batlle Casas contra supuestas acusaciones en su contra que comenzaron a gestarse por redes sociales.

Cabe aclarar que el intento de magnicidio ocurrió el 1° de septiembre de 2022, no en octubre.

Así, la joven influencer recordó otro episodio en el que fue cuestionada en el pasado. “Me acuerdo de que en 2022 yo salí mucho en el programa de Rial como que era una empleada ‘Vip’ de Milman. Soy abogada y trabajo como cualquier persona. Yo trabajaba muchísimo, me desvivía, quería un futuro mejor. Me mudé de Santa Fe a Buenos Aires para progresar y por eso trabajé en el Congreso pensando que ahí podía encontrar una posibilidad, que no la vi y por eso renuncié y me cambié de trabajo”, precisó al respecto.

El descargo de la tiktoker Daniela Batlle Casas tras las acusaciones por haber trabajado con Gerardo Milman

“Esa es toda mi relación con Milman, de ahí a que yo sea todas las cosas de las que se me acusa estoy muy lejos. Los que me conocen saben y ya con eso a mí me alcanza. Ya sé que las redes son crueles y que la gente tira mucho hate y por mí pueden decir lo que quieran que está bien, porque son sus opiniones. A mí me alcanza con que la gente que me quiera sepa quién soy, qué valores tengo y cómo me criaron. Como cualquier persona busqué un futuro mejor en Buenos Aires y la verdad que es muy feo de todas las cosas que se me acusa”, insistió luego.

“Yo estoy tranquila porque tengo mi conciencia tranquila mi novio Gerson sabe quién soy yo y ya con eso me basta Si ustedes son de las personas que tiran mucho hate en redes deberían preguntarse por qué lo están haciendo y canalizar su frustración en otro lado no atacando a una persona que trabajó con un diputado. Les puede gustar o no pero yo laburaba. Me cuesta mucho entender como hay gente con tanto odio adentro. Deberían ir al psicólogo”, sentenció al final de su descargo.

De esta forma, la influencer que cultiva más de 170 mil seguidores en TikTok se despegó de cualquier tipo de escándalo. La joven santafesina cultiva un perfil alto en la red social donde comparte videos que dan cuenta de viajes a Europa y una estilo de vida lujoso junto a su novio conocido como “Gerson”.

Bajo este contexto, la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano reflotó sus críticas contra Milman y reclamó a la Justicia que cite a declarar a la influencer santafesina. “Algún fiscal debería citarla a declarar, reconoce que hubo un atentado del cual GERRY fue parte, pero que ella ya había renunciado. ¿Qué más sabe esta chica?“, cuestionó la legisladora.

Algún fiscal debería citarla a declarar, reconoce que hubo un atentado del cual GERRY fue parte, pero que ella ya había renunciado. Qué más sabe esta chica? https://t.co/LaXHaKeZOw — Florencia Carignano (@florcarignanook) August 6, 2025

Asimismo, las declaraciones de Batlle Casas, se dan luego que a fines de mayo Milman se presentara a declarar en los tribunales de Comodoro Py de forma espontánea. Según publicó LA NACION, el legislador de Pro relató por más de cuatro horas presuntos hechos que deberían redirigir el foco de la investigación hacia el anterior gobierno.

De acuerdo a las fuentes judiciales, Milman no brindó material nuevo al expediente, con excepción de la clave de su celular.