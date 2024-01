escuchar

Una intendenta de Córdoba renunció a su sueldo por el cargo que asumió el 10 de diciembre. Se trata de Nora Passero, de Juntos por el Cambio (JxC), al frente de la municipalidad de Porteña, un pueblo de 5000 habitantes en el noreste de la provincia mediterránea. La directora de escuela, jubilada, dijo que fue el primer decreto que firmó.

Passero contó que nunca formó parte del ámbito político, pero que su candidatura surgió a partir de una encuesta en la Municipalidad con nombres de posibles para intendentes, y allí estaba su nombre. Tras ello, desde PRO la invitaron a postularse. “En campaña prometí que si ganaba las elecciones iba a renunciar a mi sueldo, y fue el primer decreto que firmé”, dijo en una entrevista para Splendid 990 este lunes.

Tras más de 30 años de oficio, se jubiló en 2022, a los 57 años, tal como lo estipula la ley en Córdoba. “Soy de alma inquieta y sabía que no me quería quedar en casa. Cuando surgía el tema de qué iba a hacer cuando me jubilara, yo les decía que seguro algo social, soy de trabajar en el ámbito público”, comentó.

La funcionaria, madre de tres hijos y abuela de una nieta, aclaró que el dinero no está destinado a ninguna partida presupuestaria en particular, ya que renunció al sueldo completo y no requiere donación. En ese sentido, argumentó que si bien “nuestro municipio no está endeudado, los sueldos municipales están muy bajos”. En contraste, mencionó que el intendente saliente cobraba alrededor de $800.000 mensuales, sin contar los gastos de representación.

“Necesitamos reorganizar muchos aspectos municipales de acuerdo a nuestro criterio de cómo debería estar trabajando la comuna”, expresó tras las primeras tres semanas de función pública. “Yo soy jubilada de Córdoba, tenía la posibilidad de que se congele mi jubilación hasta terminar con mi mandato. Pero esto es devolverle a mi pueblo algo de lo que yo recibí a lo largo de mi vida”, agregó.

Un intendente de Jujuy redujo un 33% su sueldo

Marcelo Matzkin, también JxC, intendente de Zárate, provincia de Jujuy, anunció que por la crisis económica, y en una señal de austeridad, decidió reducir un 33% su sueldo, quitando los gastos de representación. También donará el concepto de antigüedad para la ayuda social.

“Nuestro municipio está atravesando desafíos económicos complejos que impactan en cada uno de nosotros. Esta situación nos exige hacer sacrificios que garanticen que los recursos que tenemos se utilicen para lo que realmente urge: mejorar la vida de los vecinos”, dijo el funcionario a través de un video que publicó en la red social X.

La situación actual nos exige hacer un esfuerzo a todos.



Como les dije siempre: no estoy acá para llenarme los bolsillos de plata sino que vine a trabajar para transformar nuestra ciudad.



Es por eso que decidí resignar el 33% de mi sueldo, renunciando al gasto de… pic.twitter.com/juUA2jvPpm — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) December 30, 2023

“Asumo la responsabilidad de trabajar con el ejemplo. No vine acá para llenarme los bolsillos, sino para gestionar de forma eficiente los recursos”, agregó. Además, la municipalidad eliminó tres sobretasas a comercios y redujo las secretarías de trece a ocho, según publicó el portal Gazeta Norte.

LA NACION

Temas Córdoba