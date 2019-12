Dijo que el presupuesto de las obras públicas lo ejecutaba el presidente electo como jefe de Gabinete Fuente: Reuters

3 de diciembre de 2019

Con una alusión, la expresidenta Cristina Kirchner trajo al proceso oral y público en el que es juzgada al presidente electo, Alberto Fernández. Fue cuando promediaba su declaración y se defendía de la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de que se habían redireccionado partidas presupuestarias para poder financiar las obras públicas a Lázaro Báez.

Entonces, la expresidenta arrancó: "¿Cómo puede ser que un fiscal o jueces de la Nación crean que el Parlamento hace lo que quiere y sobre todo conmigo, que me rechazaron la resolución 125? ¿Dónde estaban los fiscales? ¿En un frasco de yogur, de mayonesa? Señores fiscales, si yo o cualquier presidente pudiera obligar... pero por favor. Y no citaron a ningún legislador para preguntarles si fueron presionados", dijo.

Y explicó que con la reforma constitucional de 1994 se introdujo la figura del jefe de Gabinete, "el responsable de la ejecución del presupuesto; sin embargo, acá no está citado ningún jefe de Gabinete, y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008".

Antes de que lo nombrara Cristina Kirchner, Fernández ya había sido admitido como testigo por el tribunal, al igual que Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.

"Yo les digo a los Albertos, Alberto Fernández y Alberto Beraldi, que son profesores de la facultad y muy buenos, ¿ustedes les cuentan a los alumnos lo que pasa en Comodoro Py?", se preguntó la expresidenta.

TV clandestina

Ante el pedido de Cristina Kirchner, el tribunal había resuelto que no iba a permitir la transmisión en vivo de la indagatoria. Consideró que en mayo pasado ya había resuelto qué actos iban a ser televisados y cuáles no. Ni las indagatorias ni las testimoniales que comienzan el 9 de diciembre estaban entre ellos. No obstante, Cristina Kirchner insistió.

En la práctica, la declaración fue transmitida por circuito cerrado a un monitor de 34 pulgadas de la sala de periodistas donde un grupo de cronistas, que no estaban en la sala de audiencias, tomaban notas y mandaban sus informes para la radio y la TV.

Pero un grupo de camarógrafos de C5N y de Crónica TV tomaron las imágenes del monitor y las transmitieron. La maniobra, que fue en contra de la disposición del tribunal, fue puesta a conocimiento de la Cámara de Casación. El comisario a cargo de la seguridad de Comodoro Py 2002 entró en la sala de periodistas y desalojó a los camarógrafos. Al poco tiempo, se cortó la imagen de video y solo estuvo disponible el audio en la sala de prensa.

Pero la veda de imágenes duró poco. A poco de terminado el juicio, la propia Cristina Kirchner se encargó de mandar un tuit en el que decía: "Esto es lo que no querían que vieras". Y adjuntó el video subido a la plataforma YouTube de su declaración indagatoria completa de 3 horas 23 minutos. Fuentes cercanas a la expresidenta y otras del tribunal confirmaron a LA NACION que la versión en video que difundió Cristina Kirchner es la oficial, que fue suministrada a las partes al término de la audiencia. Claro que se les entrega este material como complemento del acta y no para estos fines.