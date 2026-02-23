Una ONG pide un Código de Ética para Magistrados tras el caso de Carlos Mahiques

La ONG Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) advirtió acerca de la necesidad de que el Consejo de la Magistratura apruebe un Código de Ética para Magistrados a raíz de la situación del juez Carlos Mahiques, que supuestamente celebró su cumpleaños en una quinta adjudicada a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ahora debe dictar sentencia en ese caso.

Sin nombrarlo, la organización dijo que los jueces “deben actuar con decoro, independencia e integridad y deben conservar sus más altos estándares de moralidad institucional”.

Allanamiento en la quinta del Chiqui Tapia en Pilar Ricardo Pristupluk

“Frente a las recientes noticias que ponen en tela de juicio la conducta de magistrados en ejercicio de su función y en ámbitos extrajudiciales, FORES reitera con firmeza que el comportamiento de quienes administran justicia debe ajustarse a los más altos estándares de decoro público y moralidad institucional”, señaló la organización, que preside Pablo Pirovano.

En una declaración firmada junto con la secretaria María Julia Fornari, desde la ONG advirtieron que “la confianza ciudadana en el sistema judicial no solo se decide por el contenido de las sentencias, sino también por la actitud de los jueces tanto en su función pública como en su vida privada”. Y reiteraron que “apariencia de imparcialidad es, en muchos casos, tan relevante como la imparcialidad misma”.

Por eso es que FORES hizo esta declaración con la idea de hacer “un llamado urgente a los actores institucionales”, y en particular “al Consejo de la Magistratura de la Nación”, para que avance sin dilaciones en la aprobación de un Código de Ética para Magistrados.

Este proyecto está en tratamiento y contó con adhesiones del ámbito jurídico.

“La existencia de un código ético claro y obligatorio para magistrados federales y nacionales constituye un instrumento indispensable para fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la legitimidad institucional”, dijo FORES.

Remarcó que un catálogo de este tipo establece “pautas de conducta exigentes que rijan tanto el ejercicio de la función como la vida privada” de los jueces y que “su aprobación es una condición de gobernanza democrática y de protección del Estado de Derecho en la Argentina”.

La dirigencia política y judicial reaccionó a la revelación de LA NACION sobre el último cumpleaños del juez Juan Carlos Mahiques, que celebró en una quinta de Pilar presuntamente ligada a Pablo Toviggino, número dos de la AFA.

Mahiques negó los hechos, aunque otros jueces invitados confirmaron haber asistido al festejo.

La información adquiere relevancia porque el magistrado, junto con los camaristas Javier Carbajo y Daniel Petrone, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico, donde se inició, o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados.

Los trascendidos hasta ahora señalan que con esa integración hay pocas chances de que los jueces admitan que la causa quede en el fuero penal Económico y todo hace pensar que se quedaría en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, está vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y el titular de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

La defensa de Tapia y Toviggino hizo presentaciones para que el caso quede en el juzgado federal de Campana.