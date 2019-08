La reunión de gabinete de ayer incluyó a referentes del radicalismo; el clima de tensión fue perceptible Crédito: Presidencia

Ante el gabinete, Macri dio detalles de la conversación con Fernández y analizó el impacto de las medidas

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019

Fue una reunión para empezar a salir de la situación de "shock" que provocó la durísima derrota electoral el domingo ante el kirchnerismo. Se habló de lo que viene, las elecciones, y se analizaron las medidas que horas antes presentó Mauricio Macri.

¿Alcanzan para llegar al ballottage? "¡Qué sé yo! Lo importante era mostrar una reacción", se sinceró uno de los ministros presentes en la reunión de gabinete ayer por la tarde en la quinta presidencial de Olivos.

Lo más significativo, según pudo reconstruir LA NACION, fue el cambio en el semblante del Presidente después del error que cometió en la conferencia de prensa que dio el último lunes junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto. "Estaba mucho mejor, con ganas de dar la pelea", resaltaron testigos.

Después de dos días sin reacción, la Casa Rosada cree que comenzó a salir del "fondo del mar" y se prepara para instalar en el debate público nuevos ejes. La batería de medidas que ayer lanzó el Presidente, que incluyen la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y el aumento del salario mínimo vital y móvil -la reunión del consejo será el próximo jueves-, entre otras, y que beneficiarán a 17 millones de personas, son parte de la estrategia que desplegó el gobierno nacional en busca del "milagro" electoral.

Según varios de los presentes, no hubo pases de facturas, pero quedó la sensación de que la batería de medidas que lanzó ayer el Gobierno como señal para la clase media no fue suficiente. No son pocos los que creen que todavía falta que Macri mande una señal para adentro.

Durante el encuentro, el Presidente también relató parte de la conversación que mantuvo con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. En la charla, Macri les contó que mantuvo "una buen conversación" con su principal rival de octubre y que, aunque no estuvieron de acuerdo en la mejor forma de salir de la crisis económica, tuvo "una buena actitud". El Presidente confía en que el diálogo con Fernández bajará el nivel de incertidumbre.

En ese sentido, al término de la reunión de gabinete, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, descartó cualquier posibilidad de adelantamiento de las elecciones.

"No hay ninguna conversación ni posibilidad de adelantamiento de las elecciones. El Gobierno es hasta el 10 de diciembre y las elecciones son en 70 días", dijo el funcionario.

Además de los ministros, la asistencia fue perfecta, estuvieron presentes la vicepresidenta Gabriela Michetti; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Luis Naidenoff, y el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Mario Negri. La sorpresa de la tarde la dio Francisco Cabrera: el exministro de Producción también estuvo sentado tomando nota de todo lo que se hablaba en la reunión de gabinete.

Hoy, Macri juntará a toda su tropa para una arenga motivacional. En el Centro Cultural Kirchner (CCK) liderará una reunión de gabinete ampliado, es decir con las segundas y terceras líneas del gobierno nacional. "Todos quieren escucharlo", aseguró uno de sus hombres de confianza. El mensaje será uno: todavía se puede.