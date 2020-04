El fuerte cruce entre una senadora nacional y Felipe Solá 00:28

29 de abril de 2020

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La videoconferencia que mantuvieron este miércoles los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado con el canciller Felipe Solá terminó en un escándalo.

La senadora nacional por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) acusó al funcionario kirchnerista de haberla insultado durante la reunión virtual, vía Zoom, en la que se analizó, entre otros temas, el problema de los argentinos que están varados en el exterior y que no pueden regresar a nuestro país debido a las restricciones impuestas por la cuarentena.

Elías de Pérez compartió en su cuenta de Twitter (@SilviaEdePerez) un video del fuerte cruce que tuvo con Solá y aseguró que el funcionario la insultó. El canciller, por su parte, negó la acusación y dijo que la senadora tucumana tergiversó los hechos.

En un breve video, que registra el momento más tenso de charla, Elías de Pérez le planteó al canciller la situación que atraviesan decenas de médicos argentinos que están en el exterior y que no pueden regresar al país por las restricciones impuestas en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Solá respondió con una defensa a la decisión del gobierno nacional de no habilitar la repatriación de argentinos y le aclaró a la senadora tucumana que está convencido de lo bien capacitados que están los profesionales de la salud formados en nuestro país.

Como ejemplo, el ministro destacó que en una publicación reciente del diario Penguin News, que se edita en las Islas Malvinas, "los malvinenses ahora se dan vuelta y dicen que se sentirían más seguros siendo atendidos por médicos argentinos que por médicos ingleses". Y agregó: "¡vivan los médicos argentinos!, pero no me cambie la bocha (sic)". A continuación, Elías de Pérez retrucó: "¡Entonces tráigalos de vuelta (a los médicos), canciller!", a lo que el ministro de Relaciones Exteriores respondió, casi susurrando, "pelotuda". Luego, el video se queda con la imagen en silencio de Elías de Pérez, tras lo cual toma la palabra el senador kirchnerista Jorge Taiana.

La discusión entre Solá y la senadora Elías de Pérez siguió más tarde en Twitter, donde ella compartió un video del tenso cruce y les consultó a sus seguidores si escucharon el insulto.

"¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?", preguntó Elías de Pérez en su posteo.

Minutos más tarde, Solá le respondió desde su cuenta de Twitter (@felipe_sola) y negó la acusación. "Le pido disculpas a @SilviaEdePerez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia de RR EE del @SenadoArgentina", escribió el canciller.

Elías de Pérez salió al cruce y sentenció: "No tergiversé sus palabras. Y si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de 'pelotuda', canciller. Podemos coincidir y disentir, siempre en un marco de respeto".

El hecho generó la inmediata reacción de dirigentes de Juntos por el Cambio, que se solidarizaron con la parlamentaria tucumana.

"Una falta de respeto inadmisible de quien debe representarnos en el mundo. El canciller Felipe Sola le dice 'pelotuda' a una senadora de la oposición. Me solidarizo con vos @SilviaEdePerez", escribió el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, en su cuenta de Twitter (@marioraulnegri).

También se sumó a las críticas el diputado nacional por Cambiemos Fernando Iglesias, quien arrobó al canciller en un duro tuit. "Qué vergüenza es ser @felipe_sola. El canciller barrial de la República de Peronia no sabe ni pedir disculpas. Machirulo. Sale comunicado de Actrices Argentinas, no?", expuso en tono irónico el parlamentario macrista.