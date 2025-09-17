Qué países integran el EFTA, el mercado que cerró un acuerdo con el Mercosur

El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) firmaron este martes un tratado comercial en una cumbre en Río de Janeiro. El pacto culmina un proceso de negociación de más de ocho años y ocurre durante la visita de Estado del presidente Javier Milei a Paraguay. La Cancillería argentina confirmó el convenio a través de un comunicado oficial.

Qué países conforman la EFTA

La Asociación Europea de Libre Comercio, conocida por su sigla EFTA, es una organización intergubernamental establecida para la promoción del libre comercio y la integración económica. Está integrada por cuatro Estados europeos: Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza.

Estos países no forman parte de la Unión Europea, pero participan en su mercado único a través de acuerdos. La firma del tratado con el Mercosur vincula a este bloque europeo con los miembros del sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cuáles son los alcances del nuevo tratado

El acuerdo creará un área de libre comercio que abarca a casi 300 millones de personas. El Producto Bruto Interno (PBI) combinado de ambas regiones supera los 4,3 trillones de dólares. Según la Cancillería, el convenio beneficiará a ambos lados con mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones. Esto se traduciría en un incremento del comercio bilateral.

El tratado es integral y de base amplia. Cubrirá el comercio de bienes, el comercio de servicios, las inversiones y los derechos de propiedad intelectual. También incluye capítulos sobre compras públicas, competencia, reglas de origen y defensa comercial.

La normativa abarca además medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, un dispositivo para la solución de controversias y un apartado sobre comercio y desarrollo sostenible. El nuevo convenio proveerá mayor acceso a los mercados y una normativa modernizada para el despacho de aduana.

Se espera un impacto positivo en el gran número de pequeñas y medianas empresas de cada jurisdicción. El Ministerio de Economía de Suiza proyectó que el acuerdo permitirá un ahorro arancelario para las empresas suizas de más de 155 millones de francos suizos, equivalentes a 197 millones de dólares, cada año en su comercio con el Mercosur.

Quiénes firmaron el acuerdo

Por parte del Mercosur, los encargados de rubricar el documento fueron los representantes de los Estados parte. Participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, Gerardo Werthein; el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira; el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin; y la viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Patricia Frutos.

En representación de los Estados de la EFTA, los firmantes fueron el vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin; el ministro de Cultura, Innovación y Educación Superior de Islandia, Logi Már Einarsson; la ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth; y el embajador Frank Buechel por el Principado de Liechtenstein.

El gobierno suizo someterá el acuerdo a la aprobación de su Parlamento. El tratado entrará en vigor una vez que todos los países firmantes completen sus respectivos procesos de aprobación internos. El comunicado conjunto destaca que el Mercosur y la EFTA comparten el compromiso de asegurar una ratificación expedita para su entrada en vigor tan pronto como sea posible.

