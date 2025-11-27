Mercosur: Lula quiere sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea, pero la Argentina y Paraguay se resisten

Decidido a obtener la foto con los líderes de la Unión Europea (UE) en el tiempo y lugar previstos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insiste con firmar el demorado acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, el próximo 20 de diciembre en Brasilia. La contraoferta a sus vecinos, que resisten el cronograma establecido por el mandatario brasileño, incluye, según pudo precisar LA NACION, postergar la reunión de presidentes del Mercosur para el 14 de enero, en esa misma ciudad y no en Foz de Iguazú (la sede prevista inicialmente). Una oferta que la Argentina y Paraguay analizarán hoy, antes de dar una respuesta definitiva y a las puertas de una nueva crisis entre los socios del Mercosur.

Un día después de volar a Montevideo para ver a su par de Uruguay, Mario Lubetkin, el canciller Pablo Quirno recibirá hoy en el Palacio San Martín a su colega de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. La oferta de Lula da Silva con relación a la reunión de presidentes y el acuerdo con la UE estarán en el tope de la agenda, en el contexto de dos gobiernos que juegan en tándem, tanto en la región como en su incondicional alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue Paraguay, según informó LA NACION la semana pasada, quien por carta oficial dejó en claro que su país no estaría “disponible” para enviar a su delegación el 20 de diciembre, y proponía realizar la reunión de mandatarios (y la firma del acuerdo con la UE) el próximo 2 de diciembre, la fecha original prevista para el encuentro de mandatarios del bloque regional. La Argentina respalda en principio la postura de Paraguay, mientras que el gobierno de Uruguay, que encabeza, Yamandú Orsi suele acompañar las posiciones de Brasil. “Estamos listos para firmar el 20 de diciembre”, afirmaron a LA NACION desde la cancillería uruguaya.

Desde Brasilia aducen que mudar la fecha es imposible, ya que entre el 15 y 16 de diciembre, el Consejo Europeo decidiría, por unanimidad de sus 27 países miembro, aprobar el acuerdo con el Mercosur, en un trámite exprés desde su sede de Bruselas. Paraguay proponía, a través de su coordinadora Patricia Frutos Ruiz, concretar el acuerdo con la UE a nivel ministerial, siempre con Brasil (presidente pro-témpore del Mercosur) como sede del encuentro.

“Yo lo haré en Brasilia. Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tenemos un problema con Paraguay, que no puede participar el día 20. Posiblemente, marquemos el Mercosur, fijemos la reunión del Mercosur para comienzos de enero, y firmemos el 20 de diciembre”, afirmó Lula da Silva anteayer, en declaraciones públicas reproducidas por la agencia EFE.

“Si Argentina o Paraguay no van, eso nos perjudica a todos como bloque”, expresaron desde Itamaraty. Desde allí sospechan que la intención de Milei y Peña (acaso también la de Donald Trump) es la de no permitirle a Lula da Silva quedarse con los laureles por haber promovido el acuerdo con la UE.

Fuentes diplomáticas europeas recalcan que la UE “no estará lista para firmar el acuerdo antes del 20”, por lo cual comparten las fechas propuestas por Lula da Silva. Pero también afirman que “los debates internos en el Mercosur no nos incumben”, en un intento por tomar distancia de las discusiones en el bloque sudamericano. La presidenta de la comisión europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto llegar el 20 a Brasil, sin confirmación aun sobre mandatarios del Viejo Continente que podrían participar del convite.

Detrás de la discusión por las fechas están las diferencias entre Lula y Milei, quienes a pesar de los esfuerzos diplomáticos de ambas cancillerías no han podido sostener un vínculo fluido. En el Gobierno recuerdan que Lula, que se vio el mes pasado con Trump, organizó en julio pasado una cumbre de los Brics, que integran China y Rusia, en la que intentó y logró aglutinar las posturas contrarias al presidente norteamericano. Y creen que esta estrategia pasada y presente, detrás de la cual estaría su veterano asesor, Celso Amorín, busca mejorar su imagen pública, con el objetivo de conseguir su reelección en 2026.