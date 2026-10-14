Uñac se lanzó como precandidato a presidente del peronismo con un spot: “Hay mucho desánimo en la sociedad”

El senador peronista y exgobernador de San Juan Sergio Uñac publicó este martes un video en sus redes sociales en el que explicó por qué le gustaría ser candidato a presidente en las próximas elecciones y advirtió que hay “hay mucho desánimo” en la sociedad.

“Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal. Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos. Al servicio de mi país, para que el trabajo alcance, valga la pena producir y para que nuestros hijos -no los míos, los de todos- sientan que acá hay futuro. Eso lo construimos entre todos”, expresó Uñac en un breve spot de menos de un minuto de duración.

El exgobernador de San Juan ya se había lanzado a la campaña meses atrás y es el precandidato del peronismo que manifestó explícitamente sus intenciones con mayor anticipación.

En mayo pasado había dejado en claro su intención de competir en una interna del peronismo y, desde ese momento, se sostiene en un escenario en el que tiene anotado como potencial contrincante al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Uñac se mantiene en la búsqueda de la postulación por el PJ con recorridas y cuenta con respaldos de algunos sectores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner.

Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. 🇦🇷



Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo. pic.twitter.com/gAZQfn9FEr — Sergio Uñac (@sergiounac) October 13, 2026

Tal como informó LA NACION, a la búsqueda electoral del PJ se le agregó además una avanzada cristinista por lograr que la exmandataria pueda competir, a pesar de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso Vialidad.

Uñac, por su parte, apoyó a la expresidenta y el 21 de septiembre último señaló a LA NACION: “Hoy Cristina sigue siendo la dirigente más competitiva del peronismo. Si no estuviera proscripta, no tengo dudas de que sería nuestra principal candidata”.

Además, aseguró que no tiene ninguna rivalidad con Kicillof, sino que sus aspiraciones son “legítimas” y que su principal adversario “es” el presidente Javier Milei.

El exgobernador pretende que el peronismo defina este año su candidato a presidente para 2027 y, si bien el pedido de adelantar las decisiones no se trató en el partido, el senador ya empezó a hacer su campaña con recorridas y reuniones con dirigentes políticos y sectores productivos.

Sergio Uñac tiene el apoyo de sectores afines a Cristina Kirchner fabian-marelli-11419

“Las PASO hay que defenderlas, pero no podemos dejar el futuro del peronismo en manos de Milei. Hay que tener un plan B desde ahora: internas, voto y que la gente ordene los liderazgos. Lo he hablado en privado con muchos compañeros y todos coinciden en lo mismo: no podemos seguir siendo espectadores”, indicó.

Entre los dirigentes que quieren la candidatura de Cristina Kirchner y que apoyan se encuentran Víctor Santa María (secretario general del gremio de encargados de edificios y empresario de medios), Nicolás Totta (exministro de Educación y actual diputado nacional) y Leonardo Nardini, intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas.