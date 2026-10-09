Katopodis se postuló como sucesor de Kicillof en la provincia de Buenos Aires: “Quiero darle continuidad a lo que hizo Axel”

La pulseada en el oficialismo bonaerense para decidir quién se convierte en el sucesor del gobernador Axel Kicillof sumó en las últimas horas un nuevo capítulo a raíz de las intenciones del ministro de Infraestrcutura, Gabriel Katopodis, de anotarse en la carrera por la sucesión.

“Quiero darle continuidad a los que hizo Axel en estos años”, expresó este viernes Katopodis y manifestó que se siente con la confianza necesaria para “encarar todos los cambios” que se requieren en la provincia.

Al respecto, el funcionario manifestó: “Me gustaría conducir los destinos de esta provincia. Me tocó estar en San Martín, en el Gobierno nacional y ahora me toca en la provincia. Pude gobernar y gestionar los tres niveles del Estado, y la verdad, que me siento con la confianza suficiente como para encarar todos los cambios, pero también de darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo en todos estos años”, dijo en diálogo con Radio Brisas.

Katopodis junto a Kicillof y Verónica Magario Nicolas Aboaf

A su vez, criticó al gobierno de Javier Milei y afirmó que la prioridad es que cambie el modelo nacional tras las elecciones presidenciales de 2027.

“Nuestra prioridad es que podamos poner a la Argentina en otra dirección, estamos convencidos de que el rumbo en el que está es equivocado”, indicó.

Consultado nuevamente sobre su decisión de pelear por la gobernación bonaerense, señaló que se postulará solamente si es elegido por la sociedad y consideró fundamental que a los candidatos del peronismo los elija “la gente”, en referencia a las PASO.

Katopodis, en busca de la gobernación Fabián Marelli

“No tiene que ser una decisión de cuatro dirigentes, porque hay muy buenos candidatos. Debería haber una PASO. Hay muy buenos candidatos, intendentes y dirigentes de distinto perfil. [Tenemos que ir] todos a la cancha y que la gente decida quién en está en mejores condiciones de representar”, aseveró.

En ese marco, señaló que debe ocurrir lo mismo a nivel nacional, aunque resaltó que Kicillof es el que “mejor está preparado para encarnar, encabezar, liderar y convocar a un gran frente para cambiar y torcer el rumbo”. “La mayoría no quiere cuatro años más como éstos”, agregó.

Si bien es uno de los primeros que confirma su candidatura, entre los nombres que podrían competir con Katopodis dentro del peronismo suenan el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak.

Del lado de La Cámpora, en tanto, una de las posibles competidoras es Mayra Mendoza, mientras que en el peronismo federal le apuntan a Victoria Tolosa Paz y al intendente de Pilar, Federico Achával, entre otros nombres que suenan.

El regreso de Montenegro

En otro fragmento de la entrevista con la mencionada radio marplatense, Katopodis hizo mención al regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de General Pueyrredón.

El funcionario indicó que la relación del gobierno bonaerense con el intendente identificado con Pro -aunque compitió con el sello de La Libertad Avanza (LLA) a senador provincial en las últimas elecciones- es de “diálogo”.

Guillermo Montenegro Mauro V. Rizzi

Además, respondió sobre el cruce entre Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, y Agustín Neme, quien reemplazó a Montenegro durante su licencia.

Bianco había cuestionado la gestión de Neme por el aumento de la inseguridad y dijo que Mar del Plata se hallaba “virtualmente acéfala” y que Neme no respondía los mensajes.

Carlos Bianco GPBA

El ahora exjefe comunal le contestó que era una “falta de respeto” decir que una ciudad con más de 700 mil habitantes se encontraba en ese estado solo porque un intendente no había respondido un mensaje.

“Es parte de los roces, pero me consta que Bianco, y por decisión del gobernador por supuesto, está todo el tiempo dispuesto, buscando el diálogo y convocando a mesas de trabajo”, manifestó Katopodis en tono conciliador.