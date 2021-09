Uno por uno, cómo jugó cada juez de la Corte Suprema y cómo cambiaron sus posiciones

La Corte Suprema de Justicia tuvo cambios en los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Más allá de los nombres, se modificaron los alineamientos y el reparto de poder en el máximo tribunal del país; ahora se abre una nueva etapa.

Horacio Rosatti, el nuevo presidente

Horacio Rosatti llegó a presidente de la Corte tras un plan en dos tiempos y a largo plazo. Tras asumir con Mauricio Macri, apoyó a Rosenkrantz para ser presidente y logró acabar con la hegemonía de 11 años que exhibía Lorenzetti como presidente. Sabía que no era su momento, pero imaginaba esta oportunidad. Tras erigir a Rosenkrantz obtuvo el apoyo de Lorenzetti y Maqueda para cambiar la Corte “presidencialista” por una corte “colegiada”, donde hacen falta 3 votos para cada decisión administrativa.

El presidente electo de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sale de Tribunales

Rosenkrantz, el vice

Llegó con Mauricio Macri a la Corte y se encontró con la posibilidad de presidirla tras la salida de Lorenzetti. Una vez en el cargo tuvo que compartir las decisiones y lo vaciaron de poder. Su gestión de tres años como ministro se caracterizó por ser jurisdiccional y no tuvo un sesgo político. No hablaba con el Gobierno y casi no hablaba con Juntos por el Cambio que lo impulsó para el tribunal. Ahora forma un bloque con Rosatti y Maqueda, frente a Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.

Entrega de los Premios ADEPA de periodismo judicial. Martín Etchevers, presidente de ADEPA, José Claudio Escribano, presidente de la comisión de premios, Carlos Rosenkrantz , Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Horacio Rosatti. El primer premio para Natalia Iocco , y mención especial para Mariel Fitz-Patrick.

Lorenzetti, el derrotado

Fue el gran perdedor en esta elección. Trató de recuperar el poder que tuvo durante 11 años en la Corte , al cosechar apoyos externos, de empresarios y del poder político. tanto de oficialistas como de opositores. Pero sus colegas no lo apoyaron. Trató de vaciar el acuerdo de hoy y ase ausentó. Pensaba ganar tiempo, al menos una semana, con tal de que Rosatti no sea presidente. Consiguió el apoyo de Elena Highton, pero le faltaba un voto mas que no obtuvo. Prefirió no estar.

Lorenzetti

Maqueda, el fiel de la balanza

Osciló en al Corte con el correr del tiempo. Primero estuvo muy cerca de Lorenzetti, durante varios años, pero con la llegada de Rosatti terminó en los últimos meses consolidando un dúo con el santafesino. Votaron juntos y compartieron decisiones administrativas. Su voto fue clave para consolidar la presidencia de Rosatti. No quiere ser presidente de la Corte, por razones de salud pero también porque no quiere que su nombre quede en medio de la puja política. Consolidó un bloque con Rosenkrantz y Rosatti, para la gestión, no para votar.

Juan Carlos Maqueda al llegar a los tribunales

Highton, ausente y sola

Elena Highton de Nolasco dio su muestra de lealtad a Lorenzetti. Ante la ausencia del santafesino pidió suspender el acuerdo para elegir presidente. Rechazaron su propuesta. La jueza ayer se ausentó y no votó. De nada sirvió porque los tres jueces presentes votaron y les bastó para erigir a Rosatti presidente y a Rosenkrantz vice. Quedó sola con Lorezentti. a quien Highton se mantuvo fiel. Solía acompañarlo en sus decisiones. Su posición es frágil tiene mas de 75 años y consiguió seguir en la Corte a pesar de superar el máximo legal.