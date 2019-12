Violento enfrentamiento en el sindicato de colectiveros

La pelea interna de la UTA dejó heridos, detenidos y destrozos en las puertas de la sede sindical Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Un sector disidente, que cuenta con el apoyo de Hugo Moyano, ingresó por la fuerza al edificio del gremio y pidió la renuncia de su titular, Roberto Fernández

"Me tomaron el gremio, lastimaron a todos. Estoy arriba en el techo. Si suben los mato a fierrazos. No sé, a lo mejor son las últimas palabras que estoy diciendo", exclamó ayer Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), en diálogo con Radio La Red. Sus dichos reflejaron la jornada de enorme tensión que se vivió en la sede central del sindicato de transporte, ubicada en el barrio de Once, cuando un grupo de gremialistas vinculados al dirigente opositor Miguel Ángel Bustinduy tomó el edificio por la fuerza para pedir la renuncia de Fernández. Se produjeron incidentes, que dejaron 11 heridos y un detenido. Más temprano, el mismo sector opositor había realizado un sorpresivo paro en más de 50 líneas de colectivos.

Ayer a la tarde, en la sede de Moreno al 2900 volaron escritorios, carpetas, papeles y sillas desde las ventanas. Hubo corridas, mientras los opositores ingresaban por la fuerza al edificio. Se sucedían enfrentamientos a los golpes entre ambas facciones, agresiones con objetos punzantes e incluso armas de fuego, según denunciaron los presentes. Incluso, un auto blanco estacionado en el lugar terminó dado vuelta. Se desplegó un fuerte operativo policial para controlar la situación.

Fuentes policiales indicaron a LA NACION que hubo 11 heridos, trasladados a los hospitales Penna y Ramos Mejía y un detenido con un arma de 9 milímetros.

La violencia se desató a raíz de una manifestación que pedía la renuncia de Fernández y el llamado a "elecciones limpias", por considerar que el titular "no representa a los trabajadores". Así lo cree un sector del gremio, ligado a Bustinduy, un dirigente cercano a Hugo Moyano que el año pasado perdió las elecciones por la conducción del gremio contra Fernández.

Pero la interna del gremio expresa el conflicto político entre dos sectores, con ramificaciones en diferentes empresas del sector.

Según argumentó el propio Bustinduy, su sector reclama un aumento salarial y la extensión de la obra social. Pero la razón que desató el paro de colectivos de ayer fue el despido de dos choferes. Uno de ellos "contaba con fueros gremiales".

"Hay paro de 50 líneas de colectivo por el despido de un compañero que tenía fueros. Somos 70 .000 afiliados cobrando menos de 30.000 pesos. Roberto Fernández nos estuvo perjudicando durante cuatro años, no tenemos obra social", expresó ayer Bustinduy, en declaraciones radiales.

La sorpresiva medida de fuerza alcanzó a todas las líneas de colectivos metropolitanas que maneja la empresa Dota. Cosechó el rechazo del propio titular de la UTA, quien emitió un comunicado para desvincularse de la huelga.

El rechazo del gremio

"El Consejo Directivo Nacional de la UTA informa que las medidas de fuerza adoptadas en empresas del Grupo Dota, que hemos ya descalificado en este mismo día, están siendo orquestadas por un grupo de dirigentes que perdió las elecciones de nuestro gremio y que no tiene, por lo tanto, ninguna autoridad orgánica", expresó el comunicado, firmado por Fernández, el titular del sindicato.

"Este grupo recibe además el apoyo evidente de la Empresa Grupo Dota SA, que les presta colectivos, facilita el acceso a lugares de trabajo para realizar asambleas. El Grupo Dota alienta un conflicto inexistente con efectos desestabilizadores", concluye el comunicado.

Fue precisamente el rechazo de Fernández a la medida de fuerza convocada por la fracción opositora alineada con Bustinduy lo que despertó el enojo del sector, que tomó por la fuerza el edificio del sindicato.

La oposición a Fernández anunció ayer que el paro continuará. "Al gremio lo vamos a cuidar los trabajadores. El paro va a ser por tiempo indeterminado. Va a seguir hasta que Roberto Fernández se vaya del sindicato", afirmó ayer el dirigente opositor Walter Fernández.

Aunque los opositores indicaban que el titular del gremio no estaba en el edificio, Roberto Fernández pasó horas atrincherado en la sede sindical. Ayer a la noche, la policía se aprestaba a sacarlo del lugar.