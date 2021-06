Vacunas, deuda y Rafecas: las 10 respuestas clave de Santiago Cafiero a los senadores

Con 923 páginas y una marca de 1160 preguntas, el informe del jefe de Gabinete , Santiago Cafiero, elevado ante el Senado de la Nación antes de su presentación de hoy tiene un claro eje en la segunda ola de la enfermedad que azota al país. Hay miles de menciones a la pandemia en su presentación. Pero, aunque mayoritario, no se trata del único tema abordado con amplitud: desde la concesión de la hidrovía pasando por el pliego de Daniel Rafecas para procurador General de la Nación hasta la situación del conflicto del Correo Argentino que involucra a la familia Macri y la negociación de la deuda con el Club de París ocuparon la agenda de inquietudes del Poder Legislativo que el funcionario debió tratar. Tampoco quedaron fuera del cuestionario los paquetes de medidas, el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, el estado del sistema de salud, el presupuesto 2021, los contratos con las firmas de vacunas y el escándalo de los hisopados en Ezeiza.

1) La segunda ola de Covid-19 que golpea al país fue el eje central del informe con numerosas preguntas de los legisladores sobre el tema.

“La Jefatura de Gabinete entiende que, mientras el plan de vacunación avanza, se tiene la responsabilidad, frente a la segunda ola de Covid-19, de implementar en conjunto con los gobernadores y gobernadoras, medidas eficaces que permitan disminuir la circulación y así, los contagios. Se estableció un parámetro claro para distinguir la situación de cada distrito y establecer las medidas según el riesgo epidemiológico . En este sentido, el Gobierno Nacional estableció nuevas medidas de prevención y una clasificación de zonas de riesgo a partir de criterios epidemiológicos con el objetivo ineludible de disminuir la circulación del virus y así descomprimir el sistema de salud”.

2) Otra de las preguntas en ese sentido apuntó a qué medidas se tomaron para mitigar el impacto de la segunda ola, teniendo en cuenta que esta se había producido en noviembre en Europa.

“La velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia ha exhibido a nivel internacional experiencias de escenarios dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las economías de países con más fortalezas que el nuestro. Solo en materia de salud, el Ministerio de Salud destinó importantes recursos a la atención de la emergencia orientados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, transferencias financieras, a la compra y distribución de bienes, insumos, recursos además adaptaciones en los hospitales nacionales. Al día 7 de mayo de 2021, se confirmaron en el mundo 155.506.494 de casos y 3.247.228 fallecidos y fallecidas por COVID-19 en doscientos veintitrés países”.

3) Las vacunas y el conflicto con Pfizer fueron otro de los puntos más cuestionados por los legisladores.

“Las dificultades en relación a la compañía norteamericana no radicaron en quien firma el contrato, sino en dos problemas. El primero tenía que ver con el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada , lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior . Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, es importante destacar que durante el mes de abril Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19. Finalmente, el Ministerio de Salud, informa que desconoce las características de los contratos que el laboratorio Pfizer ha celebrado con otros países, dado que los mismos se encuentran alcanzados por cláusulas de confidencialidad”.

4) El aumento del gasto público por la pandemia y su forma de hacer frente a la crisis económica acrecentada por la sanitaria fue otro de los ejes de varias preguntas.

En ese sentido el Gobierno aludió a su paquete de medidas que “supone un gasto, por encima de lo establecido en el presupuesto 2021, de $480.000 millones (1,3% del PIB) , que será financiado a través de los mayores ingresos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas - Ley 27.605 - que ya supera los $230 mil millone s, y a través de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad ya verificada (ingresos que originalmente no fueron presupuestados). Por este motivo, el Gobierno Nacional considera razonable y prudente mantener por el momento el resultado fiscal proyectado en la Ley de Presupuesto”.

5) La renegociación de la deuda con el Club de París y la fecha estimada para lograr su reestructuración

“El Ministerio de Economía señala que continúa con el proceso de normalización de la situación de la deuda de Argentina , trabajando para hacer una contribución fundamental a la sostenibilidad a largo plazo de la economía”. Allí llegaron los primeros señalamientos al gobierno de Mauricio Macri. “En primer lugar, es importante recordar que esta administración recibió al país sumido en una profunda crisis económica, con vencimientos de deuda insostenibles con los acreedores privados, la postergación de pagos ante el Club de París (en 2018 y 2019 solo se hicieron los pagos mínimos con el Club de París - en ningún año de ese periodo el pago fue el equivalente al pago objetivo), postergando una resolución”.

6) El impuesto a la riqueza y a cuánto ascendió el total de lo declarado por los contribuyentes, cuánto fue recaudado hasta el presente y qué estimación de recaudación tenía la AFIP al momento de aprobarse este tributo.

“El monto total de bienes declarados por los contribuyentes alcanzados al cierre del día 6 de mayo de 2021 conforme el dato suministrado por el Ministerio de Economía es de $ 6.737.987.406.134, y el aporte determinado a la misma fecha asciende a $ 224.056.442.775 ”. Desde Jefatura de Gabinete informaron que la fecha de corte fue el 06 de mayo pasado, al tiempo que agregaron que, desde el Ministerio de Economía informaron que “cada impuesto coparticipable se distribuye de acuerdo a lo especificado en la distribución de cada uno y, la porción coparticipable de los mismos, lo hace a su vez en función de los coeficientes establecidos por la Ley de Coparticipación, los convenios por compensaciones firmados con posterioridad y los fallos de la CSJN en la materia”.

7) La mira en los Macri. Una de las preguntas de los legisladores versó sobre cuál es el pasivo real, a la fecha, con los intereses correspondientes, de la deuda que generó la empresa columna de la familia Macri SOCMA cuando tenía la concesión de Correo Argentina S.A.

“ El pasivo que dejó CORREO ARGENTINO S.A. en concepto de cánones adeudados al Estado Nacional por la concesión del servicio postal fue de $253.563.287,60 con más la suma de $42.642.088,89 en concepto de intereses previstos en el contrato. Es decir, un total de $296.205.376,49 al 19 de septiembre de 2001”. Al tiempo que detallaron que, “en el marco del proceso concursal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación (a través de la Fiscal General doctora Gabriela Boquín), presentó una liquidación que estimaba aquella deuda, con más sus intereses a febrero de 2017, en un importe de $4.277.659.362,13. Dicho cálculo fue efectuado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Por tratarse de un cálculo proveniente de un órgano estatal especializado e independiente, la representación judicial del Estado la ha tomado como necesaria referencia”, apuntaron desde el Ejecutivo sobre el tema que aún es objeto de debate judicial.

8) Otra de las preguntas versó sobre la posible estatización de la la gestión de la actividad de dragado, balizamiento, mantenimiento y cobro de peaje de la Hidrovía Paraná - Paraguay.

“El Ministerio de Transporte informa que de acuerdo a las facultades delegadas mediante el Decreto 949/20 se diseña una Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la red navegable troncal llamada “Hidrovía Paraguay-Paraná”. En tanto que en otras de las preguntas vinculadas al tema se informó que el acuerdo de cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es uno de los instrumentos diseñados con el objetivo de acompañar el proceso de licitación de la Hidrovía Paraguay- Paraná con acciones que contribuyan a garantizar la integridad, la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

9) En el ámbito de la Justicia, una de las preguntas apuntó a si el juez federal Daniel Rafecas sigue siendo el candidato del PEN a ocupar el puesto de Procurador General de la Nación

“La Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros informa que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 27148, el Poder Ejecutivo Nacional envío al Senado, para su aprobación, el pliego que propone al Dr. Daniel Rafecas como titular de la Procuración General de la Nación. El análisis y aprobación del mismo constituyen facultades privativas de dicha Cámara y sus autoridades en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ese poder del Estado”.

10) Las razones que llevaron a la “tercerización del servicio de hisopados en (el Aeropuerto Internacional de) Ezeiza”, que se volvieron un escándalo judicial luego de una nota publicada por el diario LA NACION.

La respuesta fue que “los puntos de entrada al país tienen sus propias autoridades de coordinación y/o administración y definidos sus servicios médicos que en los aeropuertos son los aeronáuticos y aeroportuarios, así como sus propios regímenes de contratación. En ese marco, el Ministerio de Salud informa que no ha intervenido en la contratación de ningún servicio médico ni de testeo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini , ni en ningún otro punto de entrada al país, ni tiene injerencia en ello , ni en lo referido a su costo. Solo recae en el Ministerio de Salud la habilitación del establecimiento respectivo cuando así se solicita, la vigilancia sanitaria en los puntos de entrada y el registro de comercialización de los test utilizados a través de la ANMAT”.

LA NACION