Vacunas vencidas: Carla Vizzotti le respondió a Adolfo Rubinstein

Tras darse a conocer el hallazgo de más de 4 millones de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió a las declaraciones que hizo el exfuncionario Adolfo Rubinstein sobre el tema. "No sé si habla desde el desconocimiento o falta a la verdad", opinó.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti señaló que es "bastante notable" la postura de "no hacerse cargo de nada", por parte de Rubinstein, quien dijo que conocía la existencia de la partida de vacunas en un depósito y que "no es un hallazgo".

Esta mañana el titular de la cartera de salud, Ginés González García, informó que encontraron las dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución, por un costo total de 1400 millones de pesos, compradas durante la gestión de Mauricio Macri. "Esto demuestra que era un gobierno al que no le importaba la gente", lanzó González García, quien apuntó -sin mencionarlo- contra su antecesor, Adolfo Rubinstein.

Ante las acusaciones, el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein aclaró que la adquisición no ocurrió durante su época como funcionario, aunque de todas formas dijo que están averiguando detalles y confirmó que en 2016 hubo una compra de vacunas "importante".

Hoy en diálogo con A24, la respuesta del funcionario macrista sobre las acusaciones de no haber distribuido las dosis fue: "En 2016 hubo una temporada de gripe muy fuerte, donde hubo una altísima demanda de vacunación, por lo cual se hizo una compra complementaria más importante, fue la última gran epidemia de gripe que tuvimos en el país recién asumido el gobierno de Macri".

"No es un hallazgo, hay un expediente de mayo de 2019 donde está relevado todo esto, es información pública, hay un expediente electrónico", explicó Rubinstein. Y, en ese mismo sentido, aclaró: "Obvio que lo conocía, esta partida ya se sabía que había que destruirla, pero toma tiempo, es un residuo patológico, no lo hace el ministerio de Salud".

Y justificó: "No va a ser la primera vez que se destruyen vacunas, esto a veces pasa porque lo que uno trata de privilegiar es que no falten vacunas".

En cuanto al reciente hallazgo y la polémica desatada, Vizzotti fue categórica: "Más allá del nombre, si Secretaría o Ministerio, estoy convencida de que hubiera pasado lo mismo porque la verdad es que no fue una prioridad y no se le asignó el presupuesto necesario". La funcionaria indicó que hay 2,2 millones de vacuna antigripal que se compraron en 2017 para 2018 que no se utilizaron.

"Se compraron más de lo habitual, y están almacenadas, pagando el estibaje, desde ese momento", señaló Vizzotti, y agregó que un embarque entero de "triple bacteriana acelular" ingresó al país a fines de 2017 y estuvo en aduana por 7 meses. "Nunca más se tocó ni se hizo ninguna gestión", sentenció al respecto. "No se trata de discutir quién tiene la culpa, sino de algo que pasó en la Argentina y que impactó negativamente en la salud de la población", sostuvo la funcionaria.

En declaraciones a Radio Nacional, la funcionaria criticó la política de salud del gobierno de Mauricio Macri. "Hubo una desconexión total de la política federal, de la articulación con las jurisdicciones, un retiro del Estado. Hemos visto el año pasado un preocupante descenso, fuera de la pandemia, de las coberturas de vacunación", resaltó la secretaria.

Vizzotti indicó que las vacunas salieron de aduana, pero "nadie las tocó hasta que se vencieron" en un momento en que, según explicó la funcionaria, se distribuyó el 65% de lo planificado. "Eso es 100% de la gestión de Rubinstein y, si él no estaba al tanto, es preocupante", concluyó.