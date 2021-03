Vacunas VIP: sin dar nombres, el Presidente habló de "errores" Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2021 • 12:52

En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández habló de "errores" al hacer referencia al escándalo de las vacunas VIP que recibieron políticos, familiares y amigos de manera irregular.

Sin dar nombres, el Presidente aseguró que en la campaña de vacunación "hubo errores" y que accionó para "reconcerlos y corregirlos de inmediato" a pesar de que esas decisiones le causaron "dolor".

"Hay prioridades muy claras", dijo con respecto a la campaña de vacunación, luego de informar sobre las vacunas que estarán llegando desde China y Rusia. "Las reglas se deben seguir si se comenten errores. La voluntad de este presidente es reconcerlos y corregirlos de inmediato", siguió mientras en ese momento, desde la transmición oficial la cámara enfocaba a la actual Ministra de Salud, Carla Vizotti, quien reemplazó a Ginés González García en ese cargo tras el escándalo.

"Cuando se dijo que esas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente y aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían", dijo. Tras esas palabras, estalló un aplauso y la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien no tenía barbijo, sonrió hacia la bancas.

Alberto Fernández sobre la Vacunación VIP: "Aún con dolor tomé las decisiones que correspondían" 03:50

Video

"Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar no cometer errores, pero sí todo gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad", dijo ya con voz exultante el mandatario en medio de más aplausos y "vivas".

Por otra parte, aprovechó para apuntar contra la oposición y su postura ante el escándalo de lo que se dio en llamar Vacunas VIP. "No llegué a la presidencia para ser sordo ante las críticas bien intencionadas", aseguró y remató: "Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por criticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino profundizando las heridas que como sociedad cargamos".

aturdir por las criticas que generen discordia".

Conforme a los criterios de Más información