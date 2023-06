Valentino Tupac: tiene 17 años y es candidato a diputado por el Frente de Izquierda en Mendoza

escuchar

A días de la celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza trascendió la figura de Valentino Tupac Coletti Roumec, un joven de 17 años que competirá como precandidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda (FIT). En diversas entrevistas que brindó esta semana, el adolescente dio cuenta de su afinidad por el espacio en el que milita y advirtió sobre la peligrosidad de propuestas como las de La Libertad Avanza, el partido que lidera Javier Milei. También explicó que a pesar de ser menor de edad actualmente, estará habilitado a presentarse en los comicios generales de agosto.

“Soy estudiante secundario de la Escuela Paula Albarracín de Maipú y hace un tiempo que empecé a organizarme en la izquierda porque los veía en cada pelea por nuestros derechos, por la educación pública, por la educación sexual integral y los derechos de las mujeres, por el agua de Mendoza, defendiendo la 7722 [que regula la actividad minera] en la legislatura y en las calles. Yo estuve ahí, nadie me lo contó”, señaló sobre su decisión de ser precandidato Tupac, quien acompañará las candidaturas a gobernador y vice del maestro de escuela primaria Lautaro Jiménez y de la profesora de Historia Noelia Barbeito.

En declaraciones a La Izquierda Diario, agregó respecto de su involucramiento en la política: “Los partidos tradicionales nos quieren convencer de que nos tenemos que acostumbrar a que cada vez haya menos presupuesto para educación, a que no podamos tener un trabajo con derechos, a que nos contaminen el agua y a no tener ninguna aspiración. Y cada cuatro años se acuerdan de nosotros y vienen con sus promesas de campaña. Pero los políticos de siempre no tienen nada que ver con nosotros, viven como ricos y gobiernan para ellos”. Por el contrario, consideró que el Partido de los Trabajadores Socialistas, al cual representa, “siempre ha estado junto a la gente”.

Valentino Tupac representa al Partido de los Trabajadores Socialistas Instagram/@valentino.tupac

Además de manifestar sus convicciones a nivel personal, Tupac habló sobre sus rivales políticos y lanzó duras críticas contra Milei, el Partido Justicialista (PJ) y el menemismo. “Algunos de los dirigentes que se presentan te dicen que te van a dar libertad, pero en realidad sólo te van a fundir, como hicieron con Menem”, dijo en Canal 7 en alusión al líder de La Libertad Avanza y enfatizó: “Hay que explicarle a la gente los distintos motivos por los que no debe votarse a Javier Milei. Va a ser exactamente lo mismo que viene pasando hace 40 años, después de la vuelta de la democracia: mismos planes de economía, sociedad y de cómo llevar ese sistema. Si realmente quieren vivir mejor, esa no es la salida. Y es muy triste, porque la gente joven se va”.

Frente al escenario planteado, el precandidato a legislador cuestionó: “¿Por qué no vamos a poder pelear por una vida mejor? Yo estoy convencido de que la salida a la crisis es colectiva y por izquierda, y que si no queremos que nos roben el futuro, nuestra pelea es por el presente y es ahora, junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud”.

Por último, aclaró ante los cuestionamientos que surgieron en torno a su postulación por tratarse de una persona menor de edad: “Soy candidato porque en julio cumplo años y las elecciones generales son recién en agosto. Ahora el 11 de junio lo que tenemos son PASO”. Así las cosas, cumpliría con el requisito explicitado por la Constitución de Mendoza según el cual se debe tener más de 18 años al momento de ser “electo” como diputado provincial.

LA NACION