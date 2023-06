Luis Juez desafió a Horacio Rodríguez Larreta: “No necesitamos que desde el puerto nos digan qué es lo mejor para los cordobeses”

escuchar

Luis Juez cruzó en duros términos a Horacio Rodríguez Larreta por su intención de incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, en medio de la polémica que atravesó a la reunión de Juntos por el Cambio de este lunes. “ No necesitamos que desde el puerto nos digan qué es lo mejor para los cordobeses ”, dijo y advirtió que el actual gobernador de Córdoba “no le interesa” formar parte de la coalición, sino generar “confusión” en el electorado para retener poder en esa provincia.

Luiz Juez irrumpió sorpresivamente en el encuentro de la Mesa Nacional de los presidentes de Juntos por el Cambio para expresar su opinión respecto de la inclusión de Schiaretti. El candidato a gobernador -respaldado por el conjunto de Juntos por el Cambio- explicó en declaraciones a TN que manejó durante la madrugada para estar presente, pese a no estar invitado: “Esta decisión de incorporarlo es absolutamente confusa... nuestro electorado se confunde”, dijo.

“ Es como que se me meta un tipo en el patio de mi casa, que yo me vaya y le deje la escritura ”, ironizó. Y agregó: “Si me hubieran dicho que terminaba con Schiaretti me quedaba en el peronismo hace 25 años”. Además, sostuvo que tanto el Pro, como el radicalismo y la Coalición Cívica lograron conformar un frente unido en Córdoba para desbancar a Schiaretti y que por eso esta nueva iniciativa “no tiene explicación”.

Plenario de Juntos por el Cambio. Luis Juez se retira de la sede Radical en Alsina y Entre Ríos Rodrigo Néspolo

“En la reunión les dije a los dirigentes de Juntos por el Cambio y a Larreta que ese comentario que daba vueltas generaba confusión, que nos ponía en estado de alerta y que en Córdoba intentamos cambiar un modelo gobernado casi por dos personas durante 25 años. Tenemos el derecho como dirigentes políticos, de estar todos juntos”, indicó.

Tras ello, explicó la cercanía de la gobernación de Schiaretti con el kirchnerismo y cómo podría llegar a ingresar a la provincia: “Han acompañado al kirchnerismo en todas las decisiones de fondo, pero después vienen a Córdoba y les agarra un ataque de ‘cordobesismo’, sin embargo cuando llegan a la General Paz levantan la mano como si fuera un campeonato de desodorante”.

“ El candidato de Schiaretti en Córdoba Capital, es la puerta de entrada del kirchnerismo en la provincia. El kirchnerismo se frota las manos para desembarcar en Córdoba con Martín Llaryora. Tenemos todo el derecho del mundo de plantarnos con claridad y con firmeza”, aseveró.

De la misma forma, señaló que su intención no es que todos los dirigentes avalen su candidatura, pero marcó un punto central en la discusión. “No necesito que digan que bancan a Juez, sino que respeten lo que JxC decidió en Córdoba. Quien mejor que nosotros que estamos en la trinchera para saber qué está bien y qué está mal”.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti Fabian Marelli - LA NACION

Asimismo, recordó que ya la había advertido a Larreta sobre la estrategia del mandatario cordobés para debilitar a la oposición. “Cuando vino Larreta salió en un portal que había una idea de sumarlo a Schiaretti. Yo le dije que había toda una operación armada por Schiaretti en Córdoba... Tenemos que enfrentar un aparato monstruoso en redes del oficialismo, con cientos de millones de millones de pesos que están en una campaña como nunca antes, en vez de estar en la salud o la seguridad”.

Y amplió: “En Córdoba el peronismo se vende como una escala superior a la barbarie peronista general, pero no quieren soltar el poder. Se han vuelto monárquicos. Manejan absolutamente todo. Cuando entran en un pueblo se quedan con todo, tienen esa voracidad. Manejan una forma de adoctrinamiento terrible”.

Más allá de la polémica, Juez defendió su postura y pidió dejar que los electores decidan entre los modelos en pugna. “Si la gente elige nuestra propuesta claramente estaremos gobernando, y sino, no será ningún dirigente el que nos diga con quién nos tenemos que aliar”.

LA NACION