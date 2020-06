El bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner necesitará de la ayuda de aliados para avanzar con al expropiación de Vicentin Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El futuro de la empresa Vicentin se definirá en la Cámara de Diputados en una pelea que tendrá al kirchnerismo duro y al PJ moderado como contendientes. Los primeros propician, en nombre de la "soberanía alimentaria", la expropiación de la cerealera para su estatización lisa y llana; así lo establece la propuesta que impulsa la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti . Los segundos, en cambio, impulsan la reconversión de Vicentin en una compañía mixta de capitales públicos y privados y no simpatizan demasiado con la herramienta de la expropiación.

Cómo se dirima esta diferencia de criterios en el oficialismo resolverá la votación del proyecto una vez que aterrice en la Cámara baja. En efecto, si predomina el ala dura, la iniciativa tendrá un tránsito más difícil e impredecible, pues el bloque que preside Máximo Kirchner , con 119 miembros, está en minoría. Si bien en la bancada oficialista descuentan que alcanzarán el quorum para sesionar, reconocen que los márgenes para la aprobación del proyecto serán demasiado estrechos, ya que buena parte de los bloques opositores, incluido el lavagnismo, votará en contra en medio de un clima de fuerte tensión política. Un triunfo pírrico.

El PJ no kirchnerista

Otro sería el derrotero si el proyecto de ley que envíe el presidente Alberto Fernández al Congreso propone una alternativa distinta a la estatización total de la empresa. Es la opción que silenciosamente alientan el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , el gobernador santafecino Omar Perotti y los diputados enrolados en el PJ no kirchnerista. Confían en que finalmente la iniciativa del Gobierno vaya en línea de lo que anticipó la semana pasada el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , quien propició un modelo de empresa mixta, al estilo YPF, para el futuro de Vicentin.

"No lo veo a Alberto haciendo 'chavismo' con Vicentin; él propicia el rescate de la empresa para que no caiga en manos extranjeras. Está muy preocupado por los más de 2500 productores que quedaron sin cobrar por sus cosechas", deslizó un legislador del PJ no kirchnerista muy cercano al Presidente.

De imperar esta postura, es probable que el proyecto obtenga más adhesiones en la Cámara de Diputados y que los márgenes de aprobación sean más amplios. El bloque de Consenso Federal, que responde al exministro de Economía Roberto Lavagna , fue el primero en proponer como alternativa a la estatización de Vicentin la reconversión de la empresa con la participación accionaria de cooperativas y productores, acreedores de la compañía, como también de la provincia de Santa Fe.

En todo caso, la discusión se circunscribiría a la herramienta de la expropiación: el Gobierno ha dicho que es el único camino jurídico que considera viable para encarar la reconversión de la empresa. En cambio, el bloque de Consenso Federal, que preside Alejandro "Topo" Rodríguez e integran Graciela Camaño y Jorge Sarghini, propondrá, junto al diputado socialista Luis Contigiani, una alternativa que descarta la expropiación . El propio Lavagna enfatizó, en diálogo con LA NACION , que la reconversión de Vicentin debe realizarse en el marco del actual concurso de acreedores en el que está la compañía. En este sentido, la iniciativa de Lavagna gira en torno de que, sin expropiar, el Estado fomente un acuerdo y tenga una acción (nominal) de oro para, por ejemplo, hacer un veto ante una circunstancia que lo amerite. Por ejemplo, ante la eventual "extranjerización" de la empresa, la mayor preocupación del Gobierno.

"Si lo que se pretende es evitar una pronunciada extranjerización, hay una alternativa que no requiere necesariamente la expropiación. Debe quedar bien claro que el potencial riesgo de extranjerización no puede ser excusa para sacar la cuestión del ámbito concursal en que se encuentra, y es allí donde debe continuar", expresó Lavagna.