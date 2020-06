El banderazo se hizo sentir con fuerza en Avellaneda (Santa Fe), la sede de Vicentin

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 18:48

La multitudinaria marcha en contra de la expropiación de Vicentin despertó reacciones de la oposición, que cuestionó la iniciativa desde que el presidente Alberto Fernández anunció la firma del decreto. Dirigentes de los partidos que componen Juntos por el Cambio resaltaron la importancia de la manifestación en las calles y rutas. Y acusaron al Gobierno de disponer un "atropello" a la institucionalidad.

"Hoy las banderas de la libertad, la república, la propiedad privada, la Constitución y la justicia independiente salieron a la calle en cientos de miles de ciudadanos. Que quienes gobiernan escuchen que no se puede gobernar contra la Constitución, que es nuestro contrato de convivencia", sostuvo Patricia Bullrich, presidenta de Pro, ante la consulta de LA NACION.

La exministra de Seguridad participó esta tarde de una conferencia con productores agropecuarios vía Zoom. Aunque no hizo declaraciones públicas sobre el tema, el expresidente Mauricio Macri subió a sus redes sociales una imagen de una bandera argentina sostenida por una persona en la calle.

En la misma línea, Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical expresó en su cuenta de Twitter: "Los representantes del pueblo debemos escuchar a los ciudadanos sin subestimarlos. El Gobierno debe prestar atención a la manifestación de hoy".

Patricia Bullrich, en una conferencia vía Zoom con productores rurales. Fue muy crítica con el Gobierno y destacó la importancia del banderazo

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, también destacó la marcha en contra de la expropiación de Vicentin y fue crítico con la decisión de la Casa Rosada. "Es una expresión de la ciudadanía que le está diciendo al Presidente y a la vicepresidenta un mensaje muy claro y contundente: no hay lugar para atropellos. Es por eso por lo que el Presidente debe abandonar la irracionalidad política y económica".

Sin necesidad de palabras, Mauricio Macri sumó su apoyo a la movilización con un mensaje en Twitter: publicó una bandera argentina cuando estaba terminando la protesta.

La izquierda, en cambio, se manifestó en contra de la protesta. "Los ricos no piden permiso #BanderazoNacional", escribió Myriam Bregman en su cuenta de Twitter. La legisladora porteña y referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores agregó: "Un día después que Perotti anunciara que no habrá expropiación salen a movilizarse masivamente en un #BanderazoNacional. Parece que azuzar al tigre con vara corta no es una gran estrategia 'para combatir a la derecha'".

Alberto Fernández había sido crítico esta mañana con la convocatoria para la marcha en contra de la expropiación de Vicentin. "Creo que es gente que está confundida" , dijo el Presidente en Radio El Destape y sostuvo que quienes se manifestarán "terminan haciéndose cargo o avalando a personas que tienen un nivel de cuestionamiento muy alto", en referencia a los dueños de la cerealera que están bajo la lupa de la Justicia por denuncias de fraude e incumplimiento de pago a cientos de productores agropecuarios.