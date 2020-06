Algunos llaman a manifestarse a pie frente al Obelisco; los dirigentes del ala pura del Pro se inclinaron por protestar desde los autos o balcones

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, adhirió a la protesta convocada para el Día de la Bandera, el próximo sábado, contra la expropiación de Vicentin, y aunque ponderó la idea de salir en caravana de autos, rechazó las propuestas que apuntan a manifestarse a pie. "No podemos violar totalmente la cuarentena", dijo la exministra de Seguridad.

La referente del ala más dura de Juntos por el Cambio participó virtualmente en una videollamada donde el moderador fue el diputado nacional de su misma fuerza, Fernando Iglesias, y participaron unos 250 dirigentes políticos y vecinos. El objetivo era discutir "sobre el rol de la oposición". Al promediar el encuentro, surgió el tema de la protesta organizada en redes sociales con el hashtag #20J.

Esta semana, distintos posteos en redes llaman a manifestarse contra el gobierno de Alberto Fernández, a raíz de la fuerte controversia por la intervención y proyecto de expropiación de la empresa Vicentin. Ayer, las entidades del campo, productores y directivos de empresas vinculadas al agro manifestaron su adhesión.

"Tiene que ser algo razonable ", opinó Iglesias sobre la protesta, en atención al hecho de que en muchas publicaciones llaman a manifestarse a pie a pesar de la cuarentena obligatoria que rige a nivel nacional y porteño.

"No me quiero poner en rockstar , pero si voy a una movilización, y tengo 50 personas alrededor, no es una linda foto. Lo que estaba pensando es en ir en caravana, en auto, salir a dar un bocinazo por los alrededores del Obelisco y el Congreso", dijo, y vinculó la manifestación proyectada para el sábado con aquellas de mayor convocatoria por sectores opositores durante el kirchnerismo, como las que cuestionaron la resolución 125 en 2008 y la que condenó la reforma constitucional, en 2012.

La fecha elegida por los organizadores por redes sociales, supuestamente, de forma espontánea, fue el próximo sábado, Día de la Bandera. Y la manifestación fue nombrada "Banderazo nacional", en coincidencia con la modalidad de protesta que se adoptó la semana pasada en Avellaneda, en Santa Fe, donde tiene sus oficinas la compañía agrícola que el Gobierno busca expropiar.

Bullrich coincidió: "No podemos dejar que en lugar de discutir el fondo, se discuta la forma. El fondo es que se quieren quedar con lo ajeno y, si empiezan a decir que Iglesias violó la cuarentena, vamos a perder el tema de fondo. Tenemos que tener responsabilidad. Yo voy a poner una bandera en mi balcón, y voy a estar en el momento del banderazo, con mi bandera, desde Instagram, o desde donde sea", agregó.

Sin embargo, deslizó: "Tiene más lógica una caravana o un auto. Porque están alertados, y va a ser difícil pasar, pero no podemos violar totalmente la cuarentena, porque nos van a empezar a atacar con ese tema, en lugar de ir al fondo, que es que se quieren robar la propiedad privada, como con Vicentin y Latam", añadió.