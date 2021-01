Victoria Donda, tras la denuncia: "Los reclamos no son ciertos"

Victoria Donda confirmó que para ayudar a su empleada le ofreció un puesto en el Inadi Crédito: Gentileza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 21:27

La actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, opinó sobre la reciente denuncia que radicó su exempleada doméstica, Arminda Banda Oxa, de nacionalidad boliviana, quien trabajó para ella hasta 2020 y defendió que todo se encuentra "en regla".

"Los reclamos no son ciertos", dijo Donda, en diálogo con el canal TN, al referirse a las acusaciones en las que se vio involucrada por una denuncia periodística, a propósito de los aportes laborales y los pagos salariales que hizo a una exempleada doméstica. "Los aportes y los pagos fueron hechos en tiempo y forma, así consta en Anses y AFIP", expresó la funcionaria en su defensa. También aclaró que le mencionó la posibilidad de acceder a alguna prestación social para que tuviera un ingreso extra.

"La empleada trabaja en casa desde 2016. En esta última etapa registró problemas físicos y le ofrecí una mejora laboral. No es cierto que no le pagué el sueldo durante la pandemia, tengo todos los recibos firmados por ella", relató.

Además, indicó que, si Banda Oxa no va a la Justicia, será ella quien presente los documentos legales para aclarar la situación. "Está todo a disposición. Nadie bien intencionado puede pensar que voy a estar exponiéndome de esa forma y vulnerando las cosas que he dicho toda la vida, nadie que me conozca lo puede pensar", concluyó.

Donda fue denunciada el viernes ante la Cámara Federal porteña por el presunto delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa. La acusan de haberle ofrecido resarcir a su exempleada doméstica con un plan social y un cargo en el Estado para ella o su hermana, según consta en la copia de esa denuncia que obtuvo LA NACION.

Según este documento, en plena pandemia, la exempleada le planteó a la funcionaria pública que necesitaba regularizar su situación previsional para acceder a una jubilación y habría recibido como respuesta la oferta de un cargo público y un plan social.

Conforme a los criterios de Más información