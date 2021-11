Victoria Tolosa Paz, entre la “autonomía” y una campaña con viento en contra

“Le ganamos a Macri”, festejaban, irónicos, desde el búnker de Victoria Tolosa Paz, que el sábado por la noche “compitió” con el expresidente por el rating televisivo: ella en Telefé, él en canal Trece. Más allá de la humorada, la cabeza de lista del Frente de Todos prepara dos semanas de intenso ajetreo electoral, con el objetivo de mínima de “achicar” la distancia que Diego Santilli le sacó en las PASO bonaerenses y que provocó un verdadero cimbronazo en el gobierno de Alberto Fernández.

En las recorridas previstas para los próximos días (Bahía Blanca, Mar del Plata y su La Plata natal están previstas), Tolosa Paz intentará hablar de la “agenda positiva”, de recuperación económica, suba de la inversión y “transferencia de recursos a los que menos tienen”, que pregona a nivel nacional el gurú catalán Antonio Gutiérrez-Rubí.

Con una salvedad: ella no cree que deba dejar de hablar, cuando lo considere necesario, de un “golpe blando” por parte de la oposición, o criticar a medios de comunicación “que en vez de cuestionar mis ideas me critican que me compré un rimel en un shopping”, según comentó a sus íntimos la candidata luego de que se difundieran imágenes de su paso por un centro comercial.

“Nosotros seguimos pautas, hay algunos que son más aguerridos y otros menos, pero no somos como los candidatos de Juntos por el Cambio que están coacheados y no pueden responder”, chicanean cerca de la postulante. Hacen referencia a que Santilli y María Eugenia Vidal “no pudieron responder”, según su visión, a consultas básicas como el nivel de emisión monetaria, en el primer caso, o la compra de una propiedad, en el segundo. Sin renegar de los consejos de Gutiérrez-Rubí, Tolosa Paz confía en su pareja, el publicista José “Pepe” Albistur, con quien también comparte opiniones sobre estrategias y planes de acción.

Las críticas a la oposición se centrarán, sobre todo, en la figura de Macri. “ Mide muy mal en el conurbano , la gente vio el mapa pintado de amarillo en las PASO y se asustó”, interpretan cerca de Tolosa Paz, que como todo el oficialismo estará atenta a la presentación judicial del expresidente, el miércoles, en el juzgado de Dolores.

Para intentar revertir la derrota en las primarias, Tolosa Paz apuntará a los “que tienen trabajo pero igual no les alcanza”, por lo que defenderá a capa y espada el congelamiento de precios 1500 productos establecido por el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

¿Apoyarán esta vez los intendentes bonaerenses, algunos de los cuales afirman que una nueva derrota es inevitable? “Esta vez está (Martín) Insaurrralde alineando a los intendentes, lo mismo que hace (Juan) Manzur con los gobernadores. Ellos también se juegan mucho en la elección”, afirman cerca de la postulante, a quien -sostienen- “nadie le va a poder reprochar nada si perdemos: milita 16 horas por día de lunes a lunes”.

“Hay un cambio de humor positivo en la gente, estamos saliendo”, se esperanzan cerca de Tolosa Paz, a días de la nueva cita electoral.