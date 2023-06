Victoria Tolosa Paz habló de la “incertidumbre” sobre la candidatura de Axel Kicillof: “Tiene que esperar a Cristina”

escuchar

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, ratificó este sábado su decisión de competir como precandidata a gobernadora en unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires en el marco del proyecto presidencial de Daniel Scioli. En ese contexto, puso de relieve la “incertidumbre” que existe en torno a la postulación a la reelección del actual mandatario bonaerense, Axel Kicillof, y la atribuyó a la falta de una decisión por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Me decidí y somos parte de un equipo que va a trabajar para Daniel Scioli candidato a presidente de la Nación, porque al igual que nosotros viene trabajando en la idea de que la fórmula presidencial se elija a partir de las PASO”, dijo Tolosa Paz esta mañana en radio Mitre y destacó que la determinación de acompañar al proyecto político del embajador de la Argentina en Brasil se sustenta “en la expresión de un peronismo que viene planteando amplitud, democratización y participación política”.

“Yo recorro y hablo con todos los intendentes todos los días y expresan que las PASO y la amplitud de la participación es lo que también nos va a poner competitivos de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto”, agregó.

Sin embargo, la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández insistió en que la única certeza que tiene es que ella va a competir en la provincia de Buenos y afirmó: “Todo lo demás es incertidumbre, porque Axel Kicillof todavía tiene que esperar la decisión de Cristina, porque hay compañeros que todavía lo ven como candidato a presidente”. También manifestó su intención de debatir con el exministro de Economía de Cristina Kirchner si finalmente compite por la reelección.

Más tarde, volvió a referirse a su motivación por acompañar a Scioli y remarcó que el exmandatario bonaerense “tiene un programa de gobierno y tiene seguidores en toda la provincia”. “Recibe el abrazo de los bonaerenses y tiene un altísimo nivel de conocimiento de la provincia y del país”, aseveró la ministra, que ayer participó junto al embajador argentino en Brasil del primer encuentro militante con representantes de los 24 municipios que integran la primera sección electoral de la provincia.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz

“Tolosa Paz gobernadora, Scioli presidente”

En el evento del viernes en Vicente López, Scioli ratificó su intención de ser una opción para la ciudadanía en las primarias. “En mi vida tomé muchas decisiones irreversibles, y mi candidatura de este año es una de ellas”, expresó el embajador, para luego informar que “en pocos días tendremos armadas las listas y seremos una opción para la gente”.

“Lo que veo aquí es lo que veníamos percibiendo, en el cuarto oscuro van a encontrar una boleta que diga Victoria Tolosa Paz gobernadora, Daniel Scioli presidente. Con su voto tomarán la mejor decisión y la victoria está en marcha”, dijo ante más de 500 personas en el salón del Club Banco Nación.

Ambos dirigentes coincidieron en sus discursos en que la Argentina se tiene que poner de pie, sustentado en la vocación política del diálogo “para poder construir leyes transformadoras sentadas en las bases de la producción, el desarrollo, la inclusión social, la exportación y la recuperación de un salario digno para todos los argentinos”.

En ese sentido, Scioli remarcó sus coincidencias con Tolosa Paz y la necesidad “de unir, integrar, y de terminar con la grieta de una vez por todas y para siempre”. Dijo: “A nosotros con Victoria nos gusta ir para adelante, para el futuro, convencidos de que lo mejor no está en el pasado, convencidos de que si hacemos las cosas bien tenemos por delante una Argentina próspera, de progreso, de distribución, de ingreso y de mejores salarios”.

A su turno, la ministra de Desarrollo Social celebró la precandidatura de su compañero y remarcó la convicción para acompañarlo en la provincia de Buenos Aires. “Lo que está sucediendo aquí no es una imposición, no es el pago por listas, no es el pago para ver qué cargo ocupas, sino que es lo que la militancia le venía reclamando a la dirigencia política, abrir las barreras y poner abierto el partido al movimiento, a la participación democrática de cada militante político”, sentenció.

LA NACION