Victoria Tolosa Paz habló sobre el multitudinario acto que se hizo en Nueva Chicago

La candidata a diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz habló sobre el multitudinario acto del Frente de Todos, del que participó ella y Alberto Fernández, que se realizó este jueves en el estadio de Nueva Chicago. Al conversar con TN, reconoció que, “a la vista de muchas personas, no se cumplió el aforo”, pero señaló: “No soy yo la que tiene que calificar esto y, en todo caso, si hay una denuncia judicial se verá en la órbita de la Justicia el cumplimiento o no”.

La oficialista explicó su postura, y dijo: “No tengo los números de qué capacidad tiene el Chicago, cuál era el aforo a cumplir y cuáles eran las medidas para garantizar ese aforo. No fui parte de la organización, sino que fui invitada al evento, por eso no puedo rendir cuentas si la cantidad de gente que había en el estadio cumplía o no con el aforo que se le exige a todos los eventos masivos en tiempos de pandemia”. Y añadió: “Quienes organizaron el acto podrán dar cuenta de si hubo aforo”.

Sin embargo, Tolosa Paz destacó que, “si los aforos no se cumplen, está mal porque los tenemos que cumplir para protegernos”, pero enfatizó: “Vamos a volver a normalidad si cumplimos con los aforos correspondientes, pero no tengo los elementos para decir si acá hubo incumplimiento y me estaría adelantando a la investigación que se está haciendo en la órbita judicial”.

El sobreseimiento a Cristina Kirchner: “Fue una causa sumamente armada”

En el día del sobreseimiento a Cristina Kirchner, Héctor Timerman y al resto de acusados por el Memorándum por Irán, y consultada sobre “si es la Justicia que hace el lawfare o la Justicia que con idoneidad y razón”, la oficialista opinó: “Es la Justicia que tenemos, y la que debemos trabajar todos los días para poner en el lugar que nos exige la ciudadanía, que es que imparta justicia. Esta es una responsabilidad que tenemos todos los que creemos en la política”.

Luego, sobre el fallo, Tolosa Paz disparó: “Quedó demostrado, una vez más, que fue una causa sumamente armada buscando la judicialización de la política. Cada una de esas imputaciones se fueron cayendo”. Y aludió a Mauricio Macri: “Dos de los jueces jugaban al tenis con el expresidente. Se puede comprobar que los jueces no obraron con imparcialidad, porque hubo demostraciones y pruebas de las relaciones de esos jueces y el expresidente de la Nación”.

En relación a Timerman, cuestionó: “Fue víctima de que, por esta causa y por ese procesamiento, ni siquiera no pudo tener acceso a un sistema sanitario que le permitiera vivir. Creo que hoy empieza una reparación a la figura del excanciller. Creo que eso sana”.

La derrota en las PASO: “El resultado fue un ‘así no’ contundente”

Además, Tolosa Paz se refirió a la derrota del Frente de Todos en las PASO: “El resultado fue un ‘así no’ contundente. Hubo un presidente que se hizo cargo de esa situación, y dijo: ‘Voy a escuchar y corregir lo que tenga que corregir’. Para mí, a partir de allí empezó un trabajo y una apuesta de verdad de nuestro Presidente en términos de tomar decisiones, modificar el Gabinete, tomar medidas permanente y de tener un rol ante la escucha, que es muy importante”.

Lejos de pensar que con la carta de Cristina Kirchner se “intervino” el Gobierno, evaluó: “Hubo una situación que dejó de manifiesto la heterogeneidad de la conformación del frente en las decisiones que había que tomar en las primeras horas”. Y fue más allá: “Nosotros vemos esa relación entre Alberto, Cristina, Sergio Massa y Máximo, y los cambios del gobernador Axel Kicillof, como un punto de inicio de este gobierno en otra etapa diferente”.

En relación a esto, dijo que -para ella- la carta de la vicepresidenta es “una carta sincera de lo que ella piensa del Gobierno y de lo que sintió que había que hacer, y el Presidente hizo una vez más lo que creyó conveniente para ese momento”. Entonces, Tolosa Paz ratificó: “Tanto el gobernador Kicillof como el presidente de la Nación se hicieron cargo de la escucha de las urnas para poder dar un mensaje de que estamos avanzando hacia donde la sociedad nos exige. El desafío no es ganar la elección, sino acompañar una calidad de vida que el pueblo le exige a quien gobierna”. Así dijo que, mientras que a la oposición la sociedad le exige “libertad de acción y heterogeneidad en la Cámara de Diputados”, al oficialismo le pide “que le cambiemos la vida”.