Victoria Tolosa Paz: ”Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Diego Santilli son el club de la mentira”

La precandidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se refirió hoy a los dichos del expresidente Mauricio Macri que fueron interpretados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero como un intento por “interrumpir un mandato constitucional”. En declaraciones radiales, dijo que no se sorprendió por la frase del líder opositor y aludió tanto a él como a los principales referentes de Juntos por el Cambio como “el club de la mentira”.

“A esta altura nada me sorprende de Mauricio Macri. Ha dicho y hecho en la Argentina cosas tremendas. Lo que más me impresiona es que tanto él, como [María Eugenia] Vidal, [Diego] Santilli, [Facundo] Manes y todos los que están dentro de una alianza que destruyó al país mientan sistemáticamente”, sostuvo en diálogo con CNN Radio y agregó: “Son el club de la mentira y se expresan sistemáticamente en tiempos electorales con una caradurez pocas veces vista, porque una vez les dio resultado”.

Al ser consultada sobre si, al igual que el jefe de Gabinete, considera “antidemocráticas” las declaraciones del exmandatario, señaló: “Hay que ver todo el pasaje. Un poquito él intenta corregirse y dice ‘se van a tener que ir con el tiempo’ porque se da cuenta de que cuando lo está diciendo está apelando a tratar de insinuar que el Gobierno no debería terminar su mandato. Algunos comunicadores también han cometido esa insinuación a un desprecio por la democracia y yo creo que tenemos que ser muy responsables todos”.

Las expresiones de Macri que generaron polémica datan del día de ayer, cuando en una entrevista radial afirmó: “Si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Un aire nuevo el lunes (tras los comicios del domingo 12 de septiembre). O cambian o se van a ir, con el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo”.

Los dichos fueron condenados duramente en las redes sociales por Cafiero y otros funcionarios del Gobierno. “Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos”, manifestó en Twitter el jefe de Gabinete. No obstante, referentes de Juntos por el Cambio negaron que esa haya sido la intención del expresidente y acusaron al funcionario de hacer una lectura tendenciosa de la frase.

El expresidente Macri dijo en @radiomitrecba que el gobierno "o cambia, o se van a tener que ir". Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza.



Defender la democracia es tarea de todos. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 3, 2021

“Es un hombre limitado”

En medio del debate, el propio Macri fue consultado en el Doce Tv de Córdoba sobre la acusación de Cafiero y ofreció una respuesta contundente.

“¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos”, replicó y siguió: “Claramente dijimos que frente al nivel de atropello, de mentira, de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir basta. Que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos acompañándola”.

Finalmente, aseguró que “Cafiero entiende poco y quiere defender lo que a él le conviene”.

LA NACION