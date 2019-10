Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, salió a hablar desde Costa Salguero tras conocerse los primeros resultados, que no le dan la reelección, y agradeció a todos los argentinos que la votaron y aseguró: " Quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo por la excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Espero que empecemos juntos una transición democrática como corresponde y en conjunto".

"Hoy Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas", añadió conmovida.

Vidal, que con más del 80 por ciento de las mesas escrutadas tiene un 39 por ciento de apoyo, indicó: "Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses, los que nos eligen y los que no". Asimismo, agregó: " Las urnas no matan los sueños. En todo caso nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar. Pero no matan lo que creemos, no matan lo que pensamos. Por eso voy a seguir estando ahí".

La gobernadora añadió que sigue "lista para defender" lo logrado en todos estos años. "Para seguir peleando desde el lugar que me toque contra el narcotráfico, para seguir diciendo que hay que mejorar los hospitales públicos. Ustedes nunca me dejaron sola, en todo caso hoy Dios me dio un descanso".

Al hablar sobre los resultados que no le dieron la reelección, Vidal se quebró y dijo: "Nos equivocamos y estamos dispuestos a aprender. Si en este voto de hoy hay alguno que siente que le fallé, le pido perdón. Pero no me quiero ir de acá sin decirles que hemos dejado todo, que hemos dado lo mejor de nosotros".

Por último Vidal se refirió a su futuro y aunque no marcó un rumbo claro aseveró: "No estamos acá para que la historia nos recuerde en ningún libro, estamos acá porque de verdad creemos en ustedes. Y esa confianza que tenemos hace que todo lo que hicimos, que todas las dificultades, que todos los obstáculos, que todos los momentos difíciles como este valgan la pena. Por eso vamos a seguir acá. No nos rendimos, muchas gracias".