Video: así fue la reunión de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Las definiciones de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, junto a sus respectivos equipos en la Casa Blanca, se vieron plasmadas en gran medida en una extensa conferencia de prensa que brindó la comitiva norteamericana, previo al almuerzo compartido. Allí, Trump le dedicó numerosos elogios a la gestión de Milei y luego condicionó la ayuda financiera al resultado electoral del 26 de octubre.

Si bien al inicio del encuentro, Trump elogió en varias oportunidades a Milei, a quien calificó como “un economista tremendamente talentoso”, impuso como requisito, para prolongar su apoyo el país, un resultado favorable de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones de medio término.

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”, aseguró el líder republicano dirigiéndose a Milei. “Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió Trump, en la conferencia de prensa previa al almuerzo entre ambas comitivas, que duró casi una hora.

"Make Argentina Great Again". El elogio de Trump a Milei durante la cumbre en la Casa Blanca

Así, el mandatario norteamericano condicionó el acuerdo de auxilio financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta de LA NACION.

Por otro lado, en otro momento del encuentro habló Javier Milei. Para empezar, el mandatario argentino dijo sentirse “muy honrado” por la recepción del gobierno de los Estados Unidos y felicitó a Donald Trump por su rol en el acuerdo de paz alcanzado en Gaza y por “entender la amenaza que es el socialismo del siglo XXI”.

Milei le agradeció a Trump por recibirlo en la Casa Blanca

“También quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina“, continuó. Según sostuvo Milei, la situación descripta fue una consecuencia de los “ataques políticos” por la oposición argentina, por aquellos que describió como quienes “no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad y que quieren volver a abrazar ideas perimidas que en el fondo no son ni más ni menos que caminos que conducen al socialismo”.

“Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre y muchas gracias al secretario Bessent por la enorme tarea que ha llevado a cabo y que nos permite tener una ruta para poder transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan y que creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas la de la libertad funcionan y generan prosperidad“, concluyó el mandatario argentino.