escuchar

El plenario de comisiones por el debate de la ley ómnibus comenzó este martes con cruces entre el oficialismo y la oposición. Esta vez fue protagonizado por el diputado de Unión por la Patria (UP) y secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo y otro de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni que preside la comisión de Legislación General. “Si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo”, lanzó el legislador de la oposición en referencia a la acusasión que el presdiente Javier Milei lanzó sobre diputados y senadores “que buscan coimas”.

La intensa discusión entre los dos diputados comenzó cuando Palazzo inició su exposición y Bornoroni le reclamó que aún no tenía la palabra. “¿Para que habla si yo lo voy a disponer?”, argumento el libertario.

Tras unos minutos, Palazzo obtuvo la palabra y apuntó contra el Presidente por haber dicho que algunos diputados están en contra de las reformas del Gobierno porque “buscan coimas”.

“Ya que el Presidente dice que piden coimas, quiero que los presidentes de las comisiones donde se ha dado giro esta ley, me informen si han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados”, denunció Palazzo, antes de ser interrumpido por Bornoroni, quien le retrucó: “Yo creo que la pregunta que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero acá”.

Sergio Palazzo Archivo

En ese momento, Palazzo le replicó: “¿Cómo que no? Para usted. Yo no tengo ninguna denuncia en mi vida o un procesamiento para que me venga a tratar de coimero un Presidente de la Nación. Así que a mí me contesta. Si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo, a mí no me va a tratar de coimero”.

Bornoroni volvió a tomar el micrófono y dijo: “Toda la Argentina está viendo este debate para tratar de salir de este problema”, a lo que Palazzo le volvió a contestar: “Por eso mismo conteste, presidente”.

La advertencia de Leopoldo Moreau

El diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, brindó un encendido discurso durante el plenario de comisiones en el que cuestionó duramente el DNU impulsado por el presidente Javier Milei. “¿Ustedes creen que van a poder gobernar en estas condiciones? Qué equivocados están”, lanzó el legislador opositor, interpelando al Gobierno.

“No hay margen para estados policiales en la Argentina. Esto es un estado de sitio encubierto. ¿Cómo es posible que el Congreso delegue responsabilidades a quienes no saben ni explicar el ABC de lo que proponen?”, apuntó Moreau, en alusión a la reforma penal por un lado y a la delegación de facultades legislativas, por otro.

Leopoldo Moreau. Diputados debate en comisión la ley contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Camila Godoy - Télam

“Tienen que retirar el decreto de necesidad y urgencia. Es un desatino. Y la ley ómnibus es un desatino por mil. Busquen consenso político, discutamos tema por tema, estamos dispuestos a hacerlo. Pero no vamos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento”, sostuvo el diputado.

Además, agregó: “Están diagramando un esquema represivo para sostener una política económica que no se sostiene de ninguna manera. Busquen consenso político. Discutamos tema por tema. Estamos dispuestos a discutir. Pero no estamos dispuestos a ceder el poder que la sociedad le dio al parlamento”.

En ese sentido, Moreau alertó que “en ninguna de las crisis que vivimos se vio una respuesta institucional de esta naturaleza”.

LA NACION