Video: el momento en que una fiscal de mesa le negó el saludo a Karina Milei cuando fue a votar

En mayo pasado, para las elecciones legislativas porteñas, Javier Milei votó Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Almagro. Luego de emitir su sufragio, el Presidente saludó a todas las autoridades de su mesa. Pero cuando llegó el momento de estirarle la mano al fiscal de Leandro Santoro, este le negó el saludo. Este domingo, Karina Milei vivió una situación idéntica.

La fiscal que le nego el saludo a Karina Milei

Apenas arribó al Instituto Pedro Poveda de Vicente López acompañada de su custodia y algunos militantes, la Secretaria General de la Presidencia entregó una caja de bombones a las autoridades de su mesa.

Luego de emitir el sufragio, Karina Milei se dispuso a saludar al presidente, pero cuando llegó el turno de estirarle la mano a sus laderos, una de las fiscales le cortó el rostro.

El antecedente del Presidente

En mayo, para las elecciones legislativas porteñas, Javier Milei entró rodeado de custodios a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Almagro para emitir su voto. Atacó a Mauricio Macri (“está hecho un llorón”) y se quejó por el enjambre de micrófonos con los que se topó. Pero al llegar a la mesa electoral le esperaba un momento incómodo.

Milei y el fiscal que se negó a saludarlo

Sonriente, presentó su documento y saludó a las autoridades de mesa con un apretón de manos hasta que llegó al último de los que estaban sentados a la mesa. Un joven, que fiscalizaba para Leandro Santoro, le dijo que no con el dedo índice y lo dejó con la mano en el aire.

El gesto le hizo cambiar el rostro al Presidente, que siguió con la tarea cívica, pasó por la máquina electrónica y puso la boleta en la urna. La salida fue también un remolino de periodistas y custodios.