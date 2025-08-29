Videos: así son los allanamientos en simultáneo en la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

El Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad realiza este viernes por la mañana nuevos allanamientos en la Agencia de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo bajo la lupa.

Los operativos simultáneos, ordenados por el juez Sebastián Casanello para buscar pruebas en el marco de la investigación por presuntos pagos de sobornos, ocurren en medio del reclamo por pensiones.

Allanamientos

El móvil de LN+ presente en la Andis mostró una gran fila de personas, fuera y dentro del establecimiento, realizando trámites, a pesar del allanamiento.

Esos allanamientos ocurren una semana después de los que se registraron en las mismas oficinas, en los que la Policía se llevó computadoras y cajas de documentos, que ya están siendo analizados.

Avanza la investigación

Con este operativo simultáneo la Justicia busca acceder a toda la documentación necesaria para investigar los contratos entre la droguería Suizo Argentina y la Andis, que dirigía Spagnuolo, para determinar si se pagaron sobornos, como las solicitudes de gestión de pagos, licitaciones y expedientes de compras de medicamentos.

Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, espera el resultado de lo encontrado en los teléfonos secuestrados en el expediente que están siendo analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo del Ministerio Público Fiscal.

En la revisión del teléfono se detectó que hay mensajes borrados y se constató que el otro teléfono secuestrado a Spagnuolo no estaba operativo y estaría dañado.

Sin embargo, la empresa israelí Cellebrite le contestó al Ministerio Público Fiscal que hoy no tiene la tecnología necesaria para abrir el teléfono Samsung de última generación que le secuestraron a Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina. Tampoco se logró acceder aún al contenido del celular de Jonathan Kovalivker, el presidente de la compañía.

Spagnuolo presentó el jueves abogados en la causa. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze. También la droguería Suizo Argentina se presentó en el expediente con un abogado defensor: nombró a Santiago Kent.