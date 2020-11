Vilma Ibarra, sobre el aborto: "Vamos a debatir, persuadir y explicar"

Vilma Ibarra Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Tras el anuncio del presidenteAlberto Fernández sobre el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso, la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, señaló este martes que el Gobierno quiere que se de en el recinto un intercambio "muy respetuoso" de las ideas ajenas. "Vamos a debatir, persuadir y explicar que las cosas como están hoy están muy mal", adelantó la funcionaria, en diálogo con TN.

"Queremos un debate muy respetuoso de las ideas ajenas, con diversidad de opiniones", sostuvo. La abogada destacó que en la Argentina se penaliza al aborto desde 1921, aunque estos sucedan igual y de "a cientos de miles", incluso precisó que las estimaciones hablan de 370.000 abortos por año.

"No podemos mirar para otro lado y decir que el problema no existe", apuntó Ibarra. La secretaría de Presidencia ahondó en la importancia de abordar la problemática "de salud pública" que afecta a las mujeres "para las que la maternidad forzada no es una opción", y resaltó que se producen "prácticas inseguras y clandestinas" que pueden, inclusive, poner en riesgo la vida.

La funcionaria remarcó que el envío del proyecto, junto con el Plan de los 1.000 días para el cuidado de la mujer gestante y su hijo en los primeros tiempos, fue un compromiso del Presidente ante la Asamblea Legislativa en su primer discurso y también, una promesa de campaña.

En cuanto al tratamiento en el Congreso, Ibarra admitió que será una tarea "difícil", aunque se mostró optimista sobre un posible acuerdo en el recinto luego de que obtenga media sanción en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con el apoyo de otros espacios políticos para obtener los votos.

