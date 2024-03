Escuchar

En medio de la escalada de violencia narco y los ataque mafiosos en Rosario, la senadora nacional por la provincia de Santa Fe Carolina Losada lamentó los asesinatos de dos taxistas y un playero de una estación de servicio que ocurrieron en los últimos días y aseguró que “es una lucha en la que no se puede dar un paso atrás”.

”Estas mafias utilizan a la sociedad para mandar mensajes. Es algo horroroso, pero si te dejas amedrentar, te ganan ellos”, agregó. Así, en diálogo con LN+, indicó que “hay que ir hasta el hueso” y “llenar de fuerzas federales todo Rosario” . “No hay que negociar, hay que ir a fondo con esta gente que usa a la sociedad como carnada”, subrayó.

Asimismo, destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación -cartera a cargo de Patricia Bullrich- quien según ella “se preocupó porque conoce la situación”. “Las bandas se unieron en contra de un Gobierno que los quiere frenar, pero el Estado tiene la fuerza para meterse en esos lugares”, ratificó, y continuó: “Hay que hacer todo lo que sea necesario para ir en contra de esos mafiosos”.

La estación de servicio rosarina en donde asesinaron de un disparo en la cabeza a un playero y dejaron una nota contra el gobernador Pullaro. Marcelo Manera

Mientras que resaltó las medidas del gobierno de Javier Milei -que “están cambiando las cosas”- y expresó que hay que tener paciencia porque “sólo llevan 80 días”, culpabilizó directamente a la gestión del expresidente Alberto Fernández, a la que responsabilizó por “cuatro años de abandono absoluto de las fuerzas de seguridad”. “En 15 años los policías no dispararon porque las municiones salían caras para el Gobierno. Mientras tanto, las mafias organizaron un ejército de sicarios en las calles, y la policía no tenía patrulleros, armas o balas, era un estado de abandono”, acusó.

En este contexto, Losada (nacida en Rosario) criticó a los que se muestran en contra de la intervención de las fuerzas federales y recurren a la “chicana del ‘politiquero’ barato” y sentenció: “Acá no se trata de un voto más o menos; es la sociedad contra los narcos, contra las mafias que están invadiendo todo y dando mensajes. Tenemos que frenar todo como sea”.

“El gobernador representa a la gente, y ellos quieren que sea así, que se vaya al hueso”, agregó, mostrándose así en la misma línea que el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, que fue víctima de los mensajes amenazantes que dejaron los narcos en la escena del crimen. “Él cambió lo que tenía que cambiar. Hizo que las cárceles dejen de ser un home office para los presos”, consideró.

Y expresó: “ El 90% de los homicidios de Rosario eran mandados desde la cárcel, a través de teléfonos celulares . Hay muchos factores que tienen que ver con esto: el abandono, el gobierno anterior que no hizo nada con los presos federales. La tenían tan fácil que amenazaban a los guardia cárceles mandándoles fotos de sus familias desde afuera. Por eso ahora están incomunicados. Ellos ven vulnerados sus derechos, pero tenemos que apuntar a defender a la sociedad y no a este grupo de personas”.

El nuevo mensaje mafioso en contra del gobernador Pullaro. gentileza

Finalmente, calificó la situación que atraviesa la ciudad santafesina de “terrorismo”, y adelantó que es algo que va a escalar con el tiempo. “Desde la campaña en 2021 hablamos de que lo que hacen es terrorismo, y no era la situación de ahora. Cuando abrís fuego desde una moto a un restaurante o a una persona que está trabajando, ¿eso no es terrorismo? ¿no es aterrorizar a una sociedad?”, lamentó, y cerró: “La gente en Rosario está harta. La desidia de tantos años no se arregla de un día para otro, pero se está haciendo lo posible. Necesitamos más ayuda a nivel nacional, y lo vamos a conseguir”.

LA NACION