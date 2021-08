Visitas a Olivos: con un tuit del Inadi, Victoria Donda defendió a Florencia Peña

Luego de la explosión de una fuerte polémica por la lista de ingresos a la quinta de Olivos durante tiempos de estrictas restricciones por la pandemia, la actriz Florencia Peña sigue envuelta en el escándalo. Tras recibir críticas y realizar su descargo, la titular de la Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda , utilizó las redes para defender a la conductora.

“Los ataques direccionados hacia Florencia Peña en particular, y los discursos de odio, en general, no deben ser tolerados”, escribió la funcionaria kirchnerista, y agregó: “Trabajamos por un país libre de discursos de odio y violencias”.

👉🏾 Los ataques direccionados hacia @Flor_de_P en particular, y los discursos de odio, en general, no deben ser tolerados. Trabajamos por un país libre de discursos de odio y violencias. https://t.co/qcRMuh0jIY — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) August 4, 2021

Donda acompañó su mensaje con un posteo del Inadi, que como institución manifestó su “repudio y preocupación frente a los dichos descalificatorios que afectaron a la actriz y conductora, así como también, a otras mujeres que visitaron la Quinta de Olivos en mayo del año pasado”.

“La libertad de expresión y el acceso a la información son pilares fundamentales para el ejercicio de la democracia”, publicó el Inadi en un comunicado. “La difusión de los dichos que afectaron a Florencia Peña, sin un adecuado abordaje, tienen un impacto no solo sobre la persona en sí, sino también sobre la sociedad en su conjunto”, escribió, en una directa crítica al “rol que asumen los medios de comunicación al transmitir información”.

En este sentido, desde el organismo que conduce Victoria Donda se advirtió: “Estas expresiones dan cuenta de patrones socioculturales que reproducen desigualdad y que establecen jerarquías entre los géneros, las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género”.

Así se recordó que “la reproducción de estereotipos de género que sexualizan y estigmatizan a las mujeres y LGTBIQ+ constituyen actos de violencia simbólica y política, tipificados en la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales sancionada en marzo de 2009″.

“Las descalificaciones hacia [Florencia] Peña ponen de manifiesto la necesidad de promover buenas prácticas para evitar este tipo de violencia pero, sobre todo, muestran que es necesario que no queden impunes”, se advirtió, al tiempo que la Inadi se puso “a disposición para trabajar con sectores e instituciones para lograr una sociedad más democrática, libre de estereotipos y discriminaciones, pero sobre todo, para alcanzar una Argentina Unida libre de violencias por motivos de género”.

El mensaje de Donda y el Inadi llegan luego de un duro descargo de Florencia Peña en su programa, que se emite por la pantalla de Telefé. “Yo no hice nada malo; no entiendo este ataque y no lo merezco”, aseguró, con fuertes insultos.

“Después de 40 años de trabajo, yo empecé a trabajar a los 7 años, cumplo 47 en 3 meses, ¿tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Que llegue hasta acá sin ayuda de absolutamente nadie? ¿Que no necesito nada de nada? ¿Que soy una mujer independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante 6 días? ¿Tan poco inteligente se creen que es la gente? ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las 11.30 de la mañana, que lo tuve que esperar una hora porque recibe a tanta gente pidiendo?”, expresó.

LA NACION