Los sindicatos porteños plantearon que hay ciertos aspectos como la utilización del transporte público, la infraestructura y el acondicionamiento de las escuelas, y la presencialidad casi completa que todavía hay que revisar. Fuente: Archivo

Bárbara Epsztein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2021 • 19:02

Tras la reunión del gobierno de la Ciudad con los 17 gremios donde se presentó un protocolo borrador para la vuelta a clases, los sindicatos apuntaron sus resquemores al uso del transporte público, el acondicionamiento de las escuelas y el nivel de presencialidad en las aulas.

El borrador del protocolo para el inicio de clases presenciales les llegó minutos antes del encuentro del jueves. Los gremios todavía definieron si las condiciones están dadas para volver a las aulas el 17 de febrero. "Sin haber entrado en profundidad en el protocolo, hay puntos que hay mejorarlos bastante", advirtió Norberto Cabanas, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) seccional Capital.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta propuso el plan "Primero la escuela" el 21 de enero que garantizará que el uso del transporte público sea "prioritario para estudiantes y docentes en los horarios de ingreso y egreso a las escuelas". Además, anticiparon que "habrá cartelería en las principales paradas y espacios de espera de transporte público de la Ciudad" y que "se está trabajando junto con los gobiernos nacional y provincial para aumentar la oferta de colectivos, fundamentalmente en los horarios escolares".

Sin embargo, algunos gremios consideran que esa propuesta no se puede llevar a la práctica y sugieren un servicio de transporte público exclusivo para estudiantes, "como el de Estados Unidos". Mariana Scayola, secretaria general del sindicato Ademys, señaló: "Entedemos que las cuestiones centrales que venimos planteando no estuvieron tenidas en cuenta. El problema del transporte público no se va a resolver de la forma que proponen, eso no va a funcionar".

Por otro lado, Raúl Sánchez Alberti, titular del Sindicato de Educadores de Buenos Aires (Sedeba), precisó: "La cuestión del transporte es un tema esencial. El gobierno de la Ciudad se comprometió a emitir a la brevedad un protocolo de transporte. Esperemos que esté en la próxima reunión".

El acondicionamiento de las escuelas es una de las principales preocupaciones. "Seguimos insistiendo en el tema de los espacios: no todas las instituciones tienen la misma infraestructura. La respuesta del gobierno es que las aulas sin ventilación adecuada no se van a usar, pero así no habrá lugar suficiente para todos los alumnos", planteó Cabanas.

Al momento, la asistencia será presencial, de lunes a viernes, con una jornada escolar mínima de tres horas para el nivel inicial y de cuatro horas para los restantes niveles. Para Scayola, no será posible llevarlo a la práctica: "La presencialidad casi completa va a ser difícil de sostener en las escuelas".

Conforme a los criterios de Más información