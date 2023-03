“Wado“ De Pedro apuntó contra quienes anuncian el fin del kirchnerismo dentro del Frente de Todos

escuchar

Disgustado con los referentes del Frente de Todos que anuncian el fin del kirchnerismo, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, les respondió esta mañana. Lo hizo después de que se publicaran supuestos off del presidente Alberto Fernández en los que decía que, si ganaba las elecciones, terminaría con “20 años” de esa fuerza política. Con ese antecedente, los dichos del ministro que suena como un presidenciable fueron sugestivos. “Si 20 años es un tiempo donde para algunos termina un ciclo, deberían empezar a pensar los que vinieron con Néstor Kirchner que ellos son los que cumplen 20 años”, sostuvo.

“Yo vengo escuchando que 20 años es un tiempo donde las fuerzas políticas cumplen un ciclo. Si uno lee los diarios del 55, o del 70 y pico, decían que el peronismo ya se terminó. Hay una fantasía. Lo feo es que sea una fantasía de compañeros, de propios compañeros, de terminar con cosas que quizás recién empiezan”, advirtió en Radio 10 de Pedro, que comparó: “Cuando uno ve una fuerza política, 20 años no es nada. Cuando uno ve la historia de demócratas, de republicanos... Es una fantasía”.

Y convencido de que una demostración de eso se hará con la presencia de la militancia kirchnerista -sobre todo de la juventud- en la marcha por el 24 de marzo, fue ahí que remarcó, en un mensaje directo puertas adentro: “Está bien, pueden ser expresiones de deseo. Y si 20 años es un tiempo donde para algunos termina un ciclo, deberían empezar a pensar los que vinieron con Néstor Kirchner en 2003 que ellos son los que cumplen 20 años”.

Antes había querido poner paños fríos en sus declaraciones sobre la relación con Fernández, que atravesó su momento más álgido cuando el ministro de confianza de Cristina Kirchner no fue invitado a una actividad con el mandatario brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva y organismos de derechos humanos, y lo hizo trascender.

“Yo tengo diálogo con el Presidente. Tuvimos distintas épocas. Soy ministro del Presidente, es quien conduce el Poder Ejecutivo, estoy a disposición de él. La relación es buena; podemos tener más o menos interlocución, pero sigo siendo ministro del Poder Ejecutivo Nacional”, dijo hoy.

Planteó, asimismo, que en la Casa Rosada hay “funcionarios irresponsables” y “gente un poco infantil que no es consciente de la importancia que tiene cada uno de los lugares de gestión”, en relación con los off que trascienden desde el entorno de Fernández, y que ya disgustaron al kirchnerismo y al massismo en varias oportunidades. “Es normal y pasa en cualquier gobierno. Hay que ver dónde se pone la lupa”, deslizó sin embargo de Pedro.

En la crítica más directa al Presidente, le reprochó que no defina qué pretende hacer para las elecciones. “Hasta hoy el Presidente viene llevando adelante una estrategia, parte de la coalición le venimos pidiendo que comparta la estrategia que tiene pensada. Yo en la semana del 24 del año pasado dije que con Sergio [Massa] y el resto de los miembros del Frente de Todos, más los gobernadores e intendentes, queríamos una mesa. Pasó un año, tuvimos una reunión y todavía la estrategia no aparece. Todo indica que vamos a ir a una PASO donde cada sector presente sus candidatos”, sostuvo el funcionario que podría ser uno de los postulantes que se enfrente a Fernández, en caso de que no ceda ante las presiones del kirchnerismo para deponer su candidatura.

Otro fue el matiz que mostró al hablar del ministro de Economía, Sergio Massa. “Sergio tiene todo el apoyo para implementar las medidas que tiene que tomar y que la gente pueda vivir un poco mejor”, dijo su par del Interior, en línea con las últimas declaraciones del kirchnerismo, que pasa por un momento aceitado con el titular del Palacio de Hacienda.

No obstante, de Pedro admitió que los dólares para las importaciones “no están”, pero puso la responsabilidad en la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que renegoció Martín Guzmán.

La respuesta a Macri por sus dichos sobre los derechos humanos

Al referente de Pro también lo criticó por decir que los derechos humanos son “un curro” ayer en una conferencia de prensa durante su visita a Rosario. “Lo que uno siente es pena, porque que un expresidente de la Nación que llegó por los votos, la confianza que tuvo muchísima gente en él, tenga esa actitud tan despectiva, en la semana del 24 de marzo y en un año donde se cumplen 40 de continuidad democrática, nos da pena”, sostuvo.

“Me da pena que se valore tan poco el esfuerzo, la militancia, algo que se valora a nivel mundial. La lucha de las Madres, las Abuelas, HIJOS... Quedan muchos chicos y chicas por encontrar. Tildar de curro cuando tenés una vida llena de curros... Tildar de curro algo tan noble, tan elemental, tan básico como las madres pidiendo por la libertad de sus hijos, abuelas y familiares queriendo encontrar a sus nietos, a los que tuvimos que padecer esa historia, mezclarnos con esa palabra o con un curro me parece triste para la Argentina”, enfatizó de Pedro.

LA NACION