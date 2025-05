Waldo Wolff habló sobre el proyecto de la línea F de subte porteño: “No existe, pero hay que anunciarla”

La licitación para la construcción de la línea F del subte porteño todavía no comenzó pero ya generó numerosas polémicas. En este caso, el candidato a legislador de la Ciudad por Pro, Waldo Wolff, se refirió a las críticas por la promoción de una obra pública que aún no tiene fecha de inicio, negó que sea “engañoso” y afirmó que es algo “mucho más grande”. “Tenemos historia; todo lo que anunciamos lo hicimos”, ratificó este lunes.

Así, en diálogo con Futurock, enumeró ironías: “Engañoso sería salir a Buenos Aires y tener que andar en bote; cuando anunciamos el arroyo Maldonado se le reían en la cara a Mauricio Macri. Engañoso sería si estuviesen trabados todos los camiones en Puerto Madero y tenés el Paseo del Bajo que se hizo en tiempo y forma. Cuando anunciamos el Metrobús se nos reían y ahora, a nivel transporte, tenés la ciudad más ordenada de América Latina".

“Esto lo anunciamos y lo vamos a hacer como hicimos siempre”, expresó el exministro de Seguridad porteño respecto a la nueva traza de subterráneo que unirá los barrios de Barracas y Palermo. Y aseguró: “No existe, pero hay que anunciarla porque es una muestra... una obra mucho más grande. Hay todo un provecto de ir hacia la mejora y adaptación de una ciudad que cada vez tiene más autos. Si hay algo que ha hecho Pro en la Ciudad es que, cuando anuncia una obra, la termina”.

Las 11 estaciones que se prevén para la traza total de la nueva línea F de subte.

“Hay cosas que no se dijeron que se iban a hacer e igual se hicieron. El no votante de Pro nos puede endilgar muchas cosas, pero no cuestionar el no hacer cosas en la Ciudad”, consideró.

La obra -que fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en febrero de este año- conectará con las líneas A, B, C, D y H, además de con el ferrocarril Roca, a través de 11 estaciones y 9 kilómetros de recorrido. Asimismo, las estimaciones oficiales calculan que beneficiará a 300.000 pasajeros todos los días, mientras que hoy el caudal total del sistema se calcula en cerca de 800.000. La licitación está prevista para este año y el inicio de la obra, para 2026.

En esta misma línea -y en el marco de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 18 de mayo-, Wolff aprovechó para apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta. “¿A vos te parece que una persona sola puede hacer las cosas en una ciudad tan grande? Hay un Jefe de Gobierno que sigue tomando esas decisiones: contestamos la cantidad de obras públicas y se sacaron los piquetes que no se sacaban en la época de Larreta. Aquel que quiere contar que él solo hizo todo no se condice con la realidad ni la verdad”, deslizó.

Y remarcó: “Pro es un equipo de gente con trayectoria de gestión y legislativa. Larreta se fue de Pro por decisión de él y hoy le está pegando, pero no dirige ninguna palabra contra el kirchnerismo ni LLA. No hay espacio que haya sido más agraviante con Larreta que LLA y no tuvo ni una mención; claramente hoy tiene un problema con Pro". “El que se va puede hacerlo, pero sería bueno hacerlo con un poco de ética. No hace falta hablar mal de tus compañeros”, expresó.

Waldo Wolff disparó contra Larreta. Santiago Filipuzzi

En otro tramo de la entrevista, el candidato también buscó diferenciar a Pro de La Libertad Avanza (LLA) y asegurar que se puede apoyar algunos puntos y estar en desacuerdo con otros.

“Vivimos en un sistema republicano, podemos mostrar madurez a nivel partido político que otros partidos no tuvieron. No coincidimos en el manejo de la micro y no creemos que la motosierra sea la mejor herramienta para manejar la Ciudad, pero tampoco creemos, como el kirchnerismo, en el Estado elefantiásico", diferenció y cerró: “A nivel Nación estamos de acuerdo con el déficit cero porque hace cuatro años lo tenemos, pero sería muy bueno que la Argentina vaya hacia un criterio más amplio: no soy oficialismo, pero puedo apoyarlo en la macro. Somos un partido democrático, moderno y con ideas republicanas”.