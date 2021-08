Waldo Wolff: “Jamás me referí a Florencia Peña, es una operación de prensa”

En medio de la polémica desatada por las visitas de distintas personalidades a la Quinta de Olivos en plena pandemia, el diputado Waldo Wolff se refirió a la reciente denuncia que la actriz Florencia Peña presentó en su contra por “discriminación” y “violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica”.

“Jamás me referí a Florencia Peña. Ni en redes, ni personalmente. Es una operación de prensa”, apuntó Wolff en diálogo con Radio Rivadavia. “Si van a tratar la expulsión de Iglesias, pedí que se trate la mía también”, reveló el legislador. Y aclaró: “Me acabo de autodenunciar en 12 fueros. Primero en la justicia penal, en donde Peña me denunció”.

El diputado sostuvo a lo largo de la entrevista que su tuit en respuesta al mensaje difundido en las redes sociales por el diputado Fernando Iglesias, nunca fue destinado a la actriz, sino que se trataron de declaraciones despersonalizas y “sin ninguna referencia sexual o de género”.

“Eso es imposible. El tuit que está en la picota es del 27 de julio, y se descubrió que Florencia Peña había concurrido a la quinta el 28 de julio”, aclaró Wolff al respecto.

“Tenemos un Presidente que tiene tuits que no borró y no solo son misóginos, sino aberrantes; un Procurador del Tesoro que falsificó su declaración para ponerse una vacuna y diputados como Eduardo Valdés que se saltearon la fila para inocularse, y me quieren juzgar a mí porque no les gusta mi tuit”, lanzó el diputado.

“Lo que está en tela de juicio acá no es el ‘machirulismo’, sino la libertad de expresión”, sentenció Wolff. Y categórico cuestionó: “En 52 años, jamás tuve una denuncia personal, ni particular, vinculada a este tema. La CGT salió a pegarme a mí, pero ¿sabe que tenemos un Presidente que dijo que saltearse la cola de la vacuna no es delito?”

La denuncia de Peña

Florencia Peña se mostró particularmente molesta por las declaraciones de Fernando Iglesias y Waldo Wolff, diputados nacionales de Juntos por el Cambio a quienes ahora denunció ante la Justicia por “discriminación” y “violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica”. La actriz exige el pago de 30 millones de pesos en concepto de indemnización.

Peña es representada por el abogado Fernando Burlando. “Por la presente vengo a formular denuncia de incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos... Por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, mediática, institucional y simbólica contra la mujer”, señala la denuncia penal presentada.

En el documento también se aclara el contexto de la visita de la conductora de Flor de equipo (Telefe) a la casa presidencial. “A mediados de mayo de 2020, la denunciante visitó al Presidente en la quinta residencial de Olivos guardando los protocolos de rigor y con el único propósito a desarrollar estrategias en miras a mejorar la industria audiovisual”. Peña y Burlando reclaman la suma de hasta 30 millones de pesos de indemnización “para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se denuncian”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project